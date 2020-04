TECHPOWERUP nous propose le test du : SteelSeries Apex Pro.



Ma première et unique expérience avec les produits SteelSeries jusqu'à présent a été avec le clavier Apex M750 en septembre 2017, qui est un clavier pleine taille utilisant leurs commutateurs linéaires QX2 de marque qui a contribué à annoncer l'âge des commutateurs mécaniques de marque de l'entreprise que nous voyons plus souvent maintenant. C'est peut-être parce que cette fonctionnalité n'est plus exclusive à distance ou simplement parce que le marché des claviers mécaniques est devenu très concurrentiel que la société a voulu aller de l'avant avec quelque chose à nouveau.



Nous les avons vus ajouter des écrans OLED aux souris auparavant, et ce n'était qu'une question de temps avant que cela n'arrive également à leurs claviers. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil à l'un de ces claviers, et merci encore à SteelSeries d'avoir envoyé un échantillon de revue à TechPowerUp !







L'Apex Pro est le produit phare d'une série de nouveaux claviers SteelSeries mis sur le marché l'année dernière, et en quelque sorte un transporteur, qui restera anonyme, a décidé de garder ce paquet pour eux pendant des mois avant de finalement me le livrer comme une surprise légitime. Mis à part l'écran OLED susmentionné, l'Apex Pro comprend également des commutateurs magnétiques à effet Hall, qui n'ont pas été utilisés dans les claviers grand public grand public depuis des siècles, si sans doute jamais auparavant.



Ces commutateurs valent à eux seuls un examen détaillé du clavier, et nous couvrirons tout, mais commençons par un examen des spécifications dans le tableau ci-dessous.







Les 199 euros demandés sont-ils justifiés ?



