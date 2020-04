MSI nous propose un nouvel écran de 27 pouces : Le Optix G27C5.















Les moniteurs Optix utilisent un panneau d'affichage incurvé qui a un taux de courbure de 1500R, qui est le plus confortable et adapté à un large éventail d'applications, de l'informatique générale aux jeux. Les panneaux incurvés aident également à l'immersion dans le gameplay, vous faisant vous sentir plus connecté à toute l'expérience.



Les moniteurs Optix sont équipés d'un panneau de LED VA à fréquence de rafraîchissement de 165 Hz + 1 ms de temps de réponse qui offre le plus d'avantages dans les genres de jeux à évolution rapide tels que les tireurs à la première personne, les combattants, les simulations de course, la stratégie en temps réel et les sports. Ces types de jeux nécessitent des mouvements très rapides et précis, ce qu'un taux de rafraîchissement ultra-élevé et un moniteur de temps de réponse rapide vous permettront de devancer vos concurrents.



Le jeu ne devrait pas être un choix entre un gameplay saccadé ou des images cassées. Avec les moniteurs de jeu de la série MSI Optix, ce n'est pas obligatoire. Obtenez des performances fluides et sans artefacts à pratiquement n'importe quel taux de rafraîchissement grâce à la technologie AMD FreeSync.



Les écrans de contrôle génériques ont normalement un taux de scintillement d'environ 200 fois par seconde, ce qui est imperceptible à l'œil nu, mais peut provoquer une fatigue au fil du temps. La technologie MSI Anti-Flicker offre une expérience de visionnement très confortable en réduisant la quantité de scintillement.



Les moniteurs Optix sont optimisés pour produire moins de lumière bleue affichée par le moniteur, de sorte que vous pouvez jouer pendant de plus longues périodes sans fatigue oculaire.



En ayant un grand angle de vision, les moniteurs de jeu MSI ont plus de latitude pour placer votre moniteur dans votre configuration sans renoncer à l'expérience de visionnement optimale. Les couleurs et les détails resteront nets sous plus d'angles que les autres moniteurs avec moins d'angles de vision.



Pas de date ne de prix pour le moment.



MSI