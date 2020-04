be quiet!, fabricant leader sur le marché des alimentations en Allemagne depuis 2007*, présente le Pure Rock 2. Cette nouvelle version de l’emblématique Pure Rock, lancé en 2014, s’affiche comme la solution idéale pour remplacer les ventirads boîte livrés par AMD et Intel. Le Pure Rock 2 offre ainsi un rapport performance/prix excellent avec une grande efficacité, jusqu’à 150 Watts de TDP, tout en maintenant un faible niveau sonore et une large compatibilité avec les barrettes mémoire. Même les applicatifs exigeants comme les logiciels multimédia ou les jeux ne le feront pas trembler.



Ventilateur PWM silencieux pour un fonctionnement discret

Le Pure Rock 2 est pourvu d’un ventilateur Pure Wings 2 120mm PWM qui est largement reconnu pour sa grande discrétion, pas plus de 26,8 décibels, même lorsqu'il est poussé à sa vitesse maximale de 1 500 tours / minute. Ses neuf pâles pensées pour la circulation d’air participent à réduire les turbulences à l’origine de nuisances sonores tout en améliorant la pression d’air. Les quatre caloducs haute performance de 6mm avec technologie Direct Touch (HDT) concourent pour leur part à l’amélioration des performances de refroidissement du Pure Rock 2 face à son prédécesseur. Grâce à une qualité de fabrication impeccable, les ventilateurs Pure Wings 2 ont une durée de vie estimée de plus de 80 000 heures. Les clients bénéficient par ailleurs d’une garantie fabricant de trois ans sur le Pure Rock 2.



Construction asymétrique pour des modules mémoire de grande taille

La conception asymétrique du Pure Rock 2 se traduit par une proximité du radiateur avec la sortie d’air arrière du boîtier, ce qui permet de ne pas entraver les emplacements mémoire autour du socket processeur. L’installation est facilitée grâce au système de montage par le dessus alors que la compatibilité avec tous les sockets AMD et Intel (exception faite des TR4 et sTRX4) font du Pure Rock 2 un choix idéal pour remplacer le ventirad boîte accompagnant les processeurs. Les dimensions modestes du Pure Rock 2, 155 x 121 x 87 millimètres, lui offrent qui plus est une grande compatibilité avec la plupart des châssis PC. Enfin, le Pure Rock 2 est disponible en deux finitions : look argenté en finition aluminium brossé ou revêtement noir élégant.



Prix et disponibilité

Le Pure Rock 2 sera disponible à la vente dans les semaines à venir au prix public recommandé de 39 euros TTC pour la version argent et 44 euros TTC pour la version noire.



*Source: GfK Panel Market Allemagne, nombre d‘unités d‘alimentations internes vendues, janvier 2020