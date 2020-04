Icy Dock présente le ToughArmor MB840M2P-B : remplacement à chaud pour les disques NVMe.



Icy Dock a présenté son nouveau ToughArmor MB840M2P-B, un adaptateur PCIe qui vous permet de connecter un seul lecteur NVMe via un port PCIe ouvert. Pour ce faire, il utilise 4 voies PCIe 3.0, conformément au protocole NVMe, mais ce n'est pas son appel à la renommée, aussi pratique que cela puisse être dans les anciens systèmes sans prise en charge du facteur de forme M.2.



Au contraire, la possibilité de remplacer à chaud les disques de stockage NVMe est. Tous les lecteurs ne prennent pas en charge une telle fonctionnalité : vous devrez vérifier des modèles de lecteurs spécifiques qui vous permettent de les retirer du fonctionnement même lorsque votre PC est allumé.







L'accessoire ToughArmor de Icy Dock présente une conception sans outil destinée à vous permettre de remplacer vos disques à chaud (de 30 mm à 110 mm de long) plus facilement et plus rapidement, et le châssis est en aluminium et dispose d'un tampon thermique intégré pour améliorer la dissipation thermique de votre SSD M.2, atténuant ainsi les problèmes d'étranglement. Un en-tête vous permet de le connecter à la jauge d'activité du disque dur de votre PC.



C'est une conception assez flexible, avec des couvercles de logements d'extension PCIe pleine hauteur et à profil bas, et comme d'autres cartes d'extension PCIe, il peut se loger dans n'importe quel logement PCIe à partir des liens les plus bas pris en charge (4 voies) jusqu'à un connecteur à 16 voies. Aucune information sur les prix n'était disponible au moment de la rédaction.



