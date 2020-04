COOLER MASTER nous propose une nouvelle souris Gamers : La MM711.















Moins de douleur, plus de jeu



La MM711 est une souris vraiment innovante qui fait plus avec tellement moins. En plus de toutes les fonctionnalités de qualité professionnelle qui rendent nos souris de jeu mortelles au combat, nous avons également mis en œuvre un nouveau design de coque frappant, un câble Ultraweave léger et durable et RVB - tout en maintenant le poids global de la souris à moins de 60 g. Le résultat est des mouvements plus rapides, des sessions de jeu plus longues, une fatigue minimale et moins de douleurs au poignet associées aux blessures de stress répétitives.



Choisissez votre style







Perdre du poids sans les gadgets







La nouvelle apparence innovante du MM711 est plus qu'un simple mème. En mettant en œuvre un nouveau design de coque en nid d'abeille qui est à parts égales léger et durable, nous avons réduit le poids total de notre souris à une mâchoire de 60 g. Plus de lutte contre la souris et plus de snipes manqués en raison d'une amplitude de mouvement limitée en poids. Avec le MM711, la douleur au poignet après les batailles de marathon et la fatigue après des nuits entières appartiennent au passé. Visez mieux, performez mieux - plus longtemps.



Libérez votre souris



Lorsque vous tondez l'infanterie, vous ne devriez jamais vous sentir comme un mignon bébé widdle en laisse. C'est pourquoi nous avons équipé le MM711 d'un nouveau câble Ultraweave. Composé d'un matériau durable mais flexible, le câble ne vous guide pas sur la carte et ne rend pas la précision de visée difficile. Vous pourriez aussi bien jeter vos bungies de souris maintenant.



Conçu pour le confort et des performances améliorées







Le MM711 arbore une forme ambidextre optimisée pour les joueurs droitiers pour le confort et la fonctionnalité, avec deux boutons latéraux pour un accès facile à vos raccourcis clavier personnalisés. De plus, nous avons ajouté des pieds nouveaux et améliorés en PTFE pur pour une durabilité suprême et une glisse et une réactivité maximales.



Un capteur optique de qualité pour les jeux de qualité professionnelle



Équipé d'un capteur optique Pixart 16000 DPI pour un décalage minimal, un bégaiement nul ou nul et une précision que vous ne trouverez pas dans votre souris encombrante - désormais décuplée grâce à un poids massivement réduit. Et si vous devez privilégier la précision à la vitesse, le DPI est instantanément réglable, vous donnant la possibilité de faire des ajustements en temps réel en fonction du jeu, de la classe et/ou du style de jeu.



Commutateurs Omron légendaires pour une durabilité de niveau S







Vous n'aurez jamais à vous soucier de la fermeture de votre arme de poing au milieu de la bataille. Les commutateurs OMRON de qualité professionnelle sont standard pour le MM711, logés sous les boutons gauche et droit et évalués à plus de 20 millions de touches - soit environ 1 million de ragequits.



Protection spéciale contre les éléments







Une souris légère nécessite une protection renforcée - en particulier avec une conception perforée susceptible d'être exposée. Le PCBA du MM711 est pulvérisé avec un revêtement résistant à la poussière et à l'eau, ce qui aide à empêcher les déversements accidentels, les lapins de poussière ennuyeux ou les paumes trop moites de brique votre artillerie dans la chaleur du moment.



Cependant, gardez à l'esprit que l'encodeur et les commutateurs ne peuvent pas être enduits et fonctionnent bien en même temps, alors ne faites absolument pas de trempage ou de natation avec le MM711. Prenez mieux soin de votre souris. Rappelez-vous: des souris heureuses, une vie heureuse.



Glissez comme un patineur professionnel avec des pieds en PTFE







Il n'est pas nécessaire de frapper le marché noir pour des équipements ombragés améliorant les performances. Nous avons déjà équipé votre souris dès la sortie de la boîte de pieds PTFE, un mod courant dans les cercles de pro mousing. Nous aimerions les considérer davantage comme des patins à souris, offrant le type de glisse sans effort et une réactivité premium que vous ne pouvez pas trouver dans d'autres souris d'origine. Et au cas où vous vous poseriez la question, ces bébés sont purs, dosés à plus de 95% de PTFE pour un coup de pouce non coupé à vos mouvements.



Voici la fiche technique :







Elle est déjà disponibles dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 59.95 euros.



COOLER MASTER