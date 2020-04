Micron dévoile le premier moteur de stockage open source au monde conçu pour les SSD et la mémoire de classe de stockage.



Micron Technology a annoncé aujourd'hui le lancement du premier moteur de stockage open-source à mémoire hétérogène (HSE), spécialement conçu pour les disques SSD et les mémoires de stockage (SCM). Les moteurs de stockage hérités nés à l'ère des disques durs (HDD) n'ont pas réussi à fournir de manière architecturale des performances accrues et une latence réduite des supports non volatils de nouvelle génération.



HSE, développé à l'origine par Micron et désormais disponible pour la communauté open-source, est idéal pour les développeurs utilisant une infrastructure 100% flash qui ont besoin des avantages des logiciels open-source, y compris la possibilité de personnaliser ou d'améliorer le code pour leurs cas d'utilisation uniques.



"En tant que seule entreprise à développer des technologies de mémoire de stockage, de flash et de DRAM, Micron est particulièrement bien placée pour créer une pile logicielle qui accélère les applications s'exécutant dans les environnements de stockage flash actuels ainsi que l'infrastructure de mémoire de classe de stockage du futur", a déclaré Derek Dicker, vice-président et directeur général de la Business Unit Stockage de Micron. «Nous avons fourni une innovation inédite aux développeurs de stockage open source, libérant tout le potentiel des applications de stockage hautes performances.»







En plus d'offrir des améliorations de performances et d'endurance, HSE réduit la latence, en particulier pour les ensembles de données à grande échelle, grâce au placement intelligent des données. HSE améliore le débit d'applications de stockage particulières jusqu'à six fois, réduit la latence 11 fois1 et améliore l'endurance SSD de sept fois. HSE peut également tirer parti de plusieurs classes de supports simultanément, telles que la technologie flash et 3D XPoint. Lorsqu'un SSD Micron X100 NVMe, le SSD le plus rapide au monde, est ajouté à un ensemble de quatre SSD Micron 5210 QLC, le débit est plus que doublé et la latence de lecture s'améliore presque quatre fois.2



«Nous voyons un énorme potentiel dans les technologies introduites par Micron, d'autant plus qu'il faut une approche innovante pour réduire la latence entre les ressources de calcul, de mémoire et de stockage», a déclaré Stefanie Chiras, vice-présidente et directrice générale de Red Hat Enterprise Linux chez Red Hat. "Nous sommes impatients de travailler avec Micron au sein de la communauté open-source pour développer davantage ces innovations, apportant finalement de nouveaux choix au monde du stockage dérivés de normes et de concepts ouverts."



"Alors que la demande de stockage basé sur les objets continue d'augmenter et qu'il est déployé pour de plus en plus de charges de travail, il n'est pas surprenant que nos clients soient de plus en plus intéressés par le stockage rapide des objets", a déclaré Brad King, directeur technique sur le terrain et co-fondateur de Scality.



«Bien que notre logiciel de stockage puisse prendre en charge« bon marché et en profondeur »le matériel de base le moins cher pour les charges de travail les plus simples, il peut également exploiter les avantages de performances de technologies telles que le flash, la mémoire de classe de stockage et les SSD pour les charges de travail très exigeantes. La technologie HSE de Micron améliore notre capacité à continuer d'optimiser les performances du flash, la latence et l'endurance des SSD sans compromis. "







Caractéristiques et avantages du moteur de stockage à mémoire hétérogène :



- L'intégration avec MongoDB, la base de données NoSQL la plus populaire au monde, offre des améliorations de performances significatives, réduit la latence et tire pleinement parti des technologies de mémoire et de stockage modernes. Il peut également être intégré à d'autres applications de stockage comme les bases de données NoSQL et les magasins d'objets.

- HSE est idéal lorsque les performances à grande échelle sont importantes, notamment la très grande taille des données, les grands nombres de clés (milliards), la simultanéité élevée des opérations (en milliers) ou le déploiement de plusieurs classes de médias.

- La plate-forme est conçue pour être extensible à de nouvelles interfaces et de nouveaux périphériques de stockage, permettant une utilisation avec une large gamme d'applications et de solutions, y compris les bases de données, l'Internet des objets (IoT), la 5G, l'intelligence artificielle (IA), le calcul haute performance (HPC) ) et le stockage d'objets.

- HSE est capable de fournir des performances supplémentaires pour le stockage défini par logiciel, comme Red Hat Ceph Storage et Scality RING, qui permet des applications natives du cloud via des plates-formes conteneurisées comme Red Hat OpenShift ainsi que des performances hiérarchisées pour les protocoles de stockage de fichiers, de blocs et d'objets pour cas d'utilisation multiples.

- HSE est fourni sous forme de base de données de valeurs-clés intégrable; Micron maintiendra le référentiel de code sur GitHub.



Pour en savoir plus sur HSE, Cliquez ICI, où pour commencer à développer, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP