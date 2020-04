Kingston lance un SSD PCIe NVMe KC2500 nouvelle génération.



Kingston Digital, Inc., filiale de la mémoire Flash de Kingston Technology Company, Inc., un leader mondial des produits de mémoire et des solutions technologiques, a annoncé aujourd'hui le KC2500, son SSD M.2 NVMe PCIe de nouvelle génération pour les ordinateurs de bureau, les postes de travail et l'informatique hautes performances (HPC).



Le SSD PCIe KC2500 NVMe offre des performances puissantes en utilisant le dernier contrôleur Gen 3.0 x 4 et la NAND 3D TLC 96 couches. Avec des vitesses allant jusqu'à 3 500 Mo/s en lecture et jusqu'à 2 900 Mo/s en écriture, le KC2500 combine des performances et une endurance exceptionnelles qui améliorent le flux de travail pour les utilisateurs de postes de travail, de postes de travail et de puissance.



Le KC2500 est disponible dans des capacités allant jusqu'à 2 To dans un format compact M.2 2280 qui économise de l'espace pour d'autres composants tout en permettant aux utilisateurs de profiter des vitesses PCIe. Le SSD à chiffrement automatique prend en charge une suite de sécurité complète pour la protection des données de bout en bout à l'aide du chiffrement matériel AES-XTS 256 bits.



Il permet l'utilisation de fournisseurs de logiciels indépendants avec les solutions de gestion de la sécurité TCG Opal 2.0 telles que Symantec, McAfee, WinMagic et autres. Le KC2500 intègre la prise en charge de Microsoft eDrive, une spécification de stockage de sécurité à utiliser avec BitLocker.







"Le KC2500 établit une nouvelle barre pour l'utilisation de PC client haute performance, permettant à ceux qui exigent vitesse et fiabilité de gérer des charges de travail intensives sur les postes de travail, les postes de travail et les applications HPC", a déclaré Justin Karasek, directeur commercial SSD, Kingston.



«Le format compact M.2 et la large gamme d'options de sécurité et de chiffrement offrent une plus grande flexibilité aux organisations qui cherchent à actualiser leurs systèmes actuels, ou aux utilisateurs expérimentés qui cherchent à mettre à niveau leur système actuel avec le meilleur des SSD PCIe NVMe".



Le KC2500 est actuellement disponible dans des capacités de 250 Go, 500 Go et 1 To avec une livraison de 2 To bientôt. Le KC2500 bénéficie de la garantie limitée de cinq ans et de l'assistance technique gratuite.



Caractéristiques et spécifications du SSD PCIe KC2500 NVMe de Kingston :



- Performances PCIe NVMe incroyables,

- Prend en charge une suite de sécurité complète : TCG Opal 2.0, XTS-AES 256 bits, eDrive,

- Idéal pour les ordinateurs de bureau, les postes de travail et les systèmes de calcul haute performance (HPC),

- Mettez à niveau votre PC avec des capacités allant jusqu'à 2 To,

- Facteur de forme : M.2-2280,

- Interface : NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 voies,

- Capacités : 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To,

- Contrôleur : SMI 2262EN,

- NAND : TLC 3D à 96 couches,

- Chiffré : AES-XTS 256 bits.



Lecture/écriture séquentielle :



- 250 Go - jusqu'à 3500/1 200 Mo/s,

- 500 Go - jusqu'à 3500/2 500 Mo/s,

- 1 To - jusqu'à 3 500/2 900 Mo/s,

- 2 To - jusqu'à 3 500/2 900 Mo/s.



Lecture/écriture aléatoire 4K :



- 250 Go - jusqu'à 375 000/300 000 IOPS,

- 500 Go - jusqu'à 375 000/300 000 IOPS,

- 1 To - jusqu'à 375 000/300 000 IOPS,

- 2 To - jusqu'à 375 000/300 000 IOPS.



Nombre total d'octets écrits (TBW):



- 250 Go - 150 To,

- 500 Go à 300 To,

- 1 To - 600 To,

- 2 To - 1,2PBW.



- Consommation électrique : 0,003 W en veille/0,2 W en moyenne/2,1 W (MAX) en lecture/7 W (MAX) en écriture

- Température de stockage : -40 °C ~ 85 °C

- Température de fonctionnement: 0 ° C ~ 70 °C

- Dimensions : 80 mm x 22 mm x 3,5 mm



Poids :



- 250 Go - 8 g,

- 500 Go - 10 g,

- 1 To - 10 g,

- 2 To - 11 g.



- Vibration en fonctionnement : 2.17G Peak (7-800Hz)

- Vibration hors fonctionnement : 20G crête (20-1000 Hz)

- MTBF : 2 000 000

- Garantie/Support : Garantie limitée de 5 ans avec support technique gratuit



Pour plus d'informations, visitez la page produit : En cliquant ICI.



TECHPOWERUP