QNAP intègre le stockage Cloud Backblaze B2.



QNAP Systems, Inc., un innovateur de premier plan dans les solutions informatiques, de mise en réseau et de stockage, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Backblaze, Inc. ("Backblaze"), un fournisseur de stockage de données basé aux États-Unis, pour l'intégration de Backblaze B2 Cloud Storage dans plusieurs QNAP solutions, notamment HybridMount, VJBOD Cloud et Hybrid Backup Sync 3 (HBS 3). Avec Backblaze B2, les utilisateurs de NAS QNAP peuvent désormais profiter d'un service de stockage cloud simple, abordable et prévisible.



"En prenant en charge le stockage Cloud avancé Backblaze B2, nous avons offert aux utilisateurs de NAS QNAP un plus grand choix dans la création de solutions de cloud hybride rapides, économiques et extensibles", a déclaré Josh Chen, chef de produit de QNAP.







HybridMount est la solution de passerelle de stockage cloud basée sur fichiers de QNAP pour accélérer l'accès aux principaux services de stockage cloud, tels que Backblaze B2. La passerelle de stockage cloud basée sur des blocs VJBOD Cloud permet aux utilisateurs de NAS QNAP de sauvegarder sans effort un stockage d'objet cloud, améliorant ainsi la disponibilité et la fiabilité.



HBS 3 est la dernière version de l'application de sauvegarde/restauration/synchronisation NAS de QNAP, offrant aux utilisateurs des solutions de planification de reprise après sinistre supérieures. HBS 3 peut sauvegarder et synchroniser les données avec les services de stockage cloud pris en charge, y compris Backblaze B2. Pour ces solutions, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner Backblaze B2 comme stockage cloud et profiter d'avantages polyvalents, notamment à faible coût et hautes performances.



Backblaze B2 est une solution de stockage cloud qui fournit un stockage de données hautes performances à un quart du coût des principaux fournisseurs de stockage cloud: 0,005 USD/Go/mois pour le stockage, les téléchargements gratuits et 0,01 USD/Go pour les téléchargements.



Il n'y a pas de quantité minimale de stockage ni d'exigences de temps pour le stockage des données, et les données stockées sont instantanément disponibles sans délai hors ligne ou presque. Avec plus de 10 ans d'expérience et plus de 1 exaoctet de données client gérées, B2 est l'une des marques les plus fiables pour le stockage cloud basé sur des blocs.



"Backblaze B2 Cloud Storage est le complément idéal du logiciel de passerelle de sauvegarde et de stockage cloud de QNAP, offrant aux particuliers et aux entreprises une solution de protection des données cloud hybride simple, robuste et très rentable qui peut être déployée en quelques minutes", a déclaré Nilay Patel, Vice Président, Backblaze.



Backblaze organisera un webinaire le 19 mai 2020 présentant des introductions et des démonstrations des solutions QNAP HybridMount, VJBOD Cloud et HBS 3 avec Backblaze B2.



Pour vous inscrire à l'événement en ligne, rendez-vous sur cette page : En cliquant ICI.



Pour en savoir plus sur les intégrations QNAP x Backblaze, visitez le blog Backblaze : En cliquant ICI.



TECHPOWERUP