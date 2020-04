GALAX nous propose une nouvelle carte graphique : La RTX 2070 Super EX Pink Edition.



GALAX a présenté aujourd'hui la GeForce RTX 2070 Super EX Pink Edition (modèle: 27ISL6MD71PE). Une version cosmétique de la carte graphique RTX 2070 Super EX (1-click OC) de la société, l'édition rose voit des choix de conception intéressants par GALAX: le PCB est maintenant tout blanc, tout comme sur les cartes haut de gamme HOF Edition de la société.



Le carénage et la plaque arrière du refroidisseur en métal sont roses. Les connecteurs d'affichage et d'alimentation sont blancs. Les ventilateurs sont dotés de capuchons de moyeu de roue rose. Bien que parsemés de LED RVB capables de n'importe quelle couleur que vous spécifiez via le logiciel, les ventilateurs brillent d'un rose vif hors de la boîte.















La GALAX GeForce RTX 2070 EX Pink Edition est une carte graphique overclockée en usine qui fonctionne à 1815 MHz GPU Boost (contre 1770 MHz de référence). Un mode «OC en 1 clic» basé sur un logiciel l'exécute encore plus rapidement, à 1830 MHz. La mémoire reste inchangée à 14 Gbps (GDDR6-efficace).



La carte est alimentée par une combinaison de connecteurs d'alimentation PCIe 8 broches et 6 broches. Les sorties d'affichage comprennent trois DisplayPort 1.4a et un HDMI 2.0b. Basé sur le silicium "TU104" de 12 nm, le RTX 2070 Super comprend 2 560 cœurs CUDA "Turing", 160 TMU, 64 ROP et une interface mémoire GDDR6 de 256 bits, contenant 8 Go de mémoire. GALAX n'a pas révélé de prix. Attendez-vous à ce qu'un produit identique soit vendu sous la marque KFA2 sur certains marchés, tels que l'UE.



TECHPOWERUP