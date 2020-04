Antec lance les lignes d'alimentation Signature 80 PLUS Platinum et Titanium.



Antec, un fournisseur leader de composants et d'accessoires informatiques hautes performances pour le marché des jeux, des mises à niveau PC et du bricolage, élargit sa gamme d'alimentations avec les nouveaux modèles Signature Series Platinum et Titanium. La gamme PSR MSRP est désormais disponible dans le commerce à partir de 229,99 $ US pour le 1000 W Platinum et 269,99 $ US pour le 1300 W Platinum et 279,99 $ US pour le 1000 W Titanium PSU. Tous les modèles seront disponibles début mai aux États-Unis.







Équipée de fonctionnalités qui garantissent des performances optimales pour le segment des passionnés et des jeux, la série Signature dispose d'un système de gestion des câbles entièrement modulaire qui permet aux utilisateurs d'utiliser uniquement les câbles nécessaires, simplifiant considérablement l'installation et aidant à éliminer les câbles excédentaires qui peuvent obstruer et réduire le flux d'air.



Le ventilateur silencieux et dynamique à roulement dynamique de 135 mm offre un débit d'air élevé avec durabilité et longévité. Le mode de ventilateur Zero RPM garantit en outre un système plus durable et plus silencieux, en utilisant des capteurs thermiques pour activer le ventilateur uniquement lorsque vous en avez besoin.







Tous les modèles de la série Signature sont un excellent choix pour un système PC fiable et efficace pour les joueurs et les professionnels. Cette nouvelle gamme de blocs d'alimentation d'Antec repousse les normes d'excellence avec la gamme de protections industrielles de boucliers de circuits et bénéficie d'une garantie de 10 ans.



Leur conception PhaseWave offre une conception LLC à pont complet de classe serveur avec une rectification synchrone basée sur une topologie DC-DC. Les alimentations sont conçues conformément à la nouvelle directive PSX ATX12V 2.4 et sont donc compatibles avec la dernière génération de CPU.



Caractéristiques du produit :



- Condensateurs japonais 100% haut de gamme pour des performances DC-DC propres,

- Certifié 80 PLUS Titanium/Platinum- pour réduire votre facture d'électricité,

- Garantie de 10 ans et assistance mondiale à vie,

- Gestion des câbles 100% modulaire -Améliore le flux d'air et réduit l'encombrement,

- CircuitShield - Suite complète de protections de qualité industrielle : OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP, NLO,

- Mode Zero RPM, qui utilise des capteurs thermiques pour activer le ventilateur uniquement lorsque vous en avez besoin,

- Prise MBU 28 (18 + 10) broches - Pour d'éventuels futurs connecteurs MBU,

- 99% + 12V - Sortie pour une prise en charge maximale du processeur et du processeur graphique,

- OC Link - Permet à 2 blocs d'alimentation Signature de fonctionner en tandem pour alimenter les systèmes les plus exigeants,

- Fournit des performances ininterrompues de classe industrielle pour les systèmes informatiques haut de gamme jusqu'à 40 ° C ambiants.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



ANTEC