Windows 10 : La mise à jour de mai 2020 accélère les systèmes avec disque dur.



La mise à jour en cours de Windows 10 v2004 devrait accélérer les bonnes performances du vieux disque dur, dans certaines circonstances. Selon un dernier test de Windows, les systèmes de disque dur devraient devenir sensiblement plus rapides.







La mise à jour de Windows 10 de mai 2020 est plus rapide si votre matériel est équipé d'un disque dur, qui est un périphérique de stockage de vieille génération qui utilise des plateaux mécaniques et est généralement plus lent que le matériel SSD. Pour les SSD, il est peu probable que vous remarquiez des améliorations significatives car tout ce que vous chargez dessus effectue déjà des actions beaucoup plus rapidement. La beauté d'un SSD est que son temps d'attente est déjà considérablement réduit par rapport au disque dur.







Cependant, dans certains cas, les tâches d'indexation peuvent toujours affecter les performances de votre PC, même avec le stockage SSD, et monopoliser les ressources du processeur et du disque, comme nous l'avons entendu par le passé. Windows 10 version 2004 limitera également ou arrêtera complètement toute activité d'indexation lorsque vous transférez des fichiers, supprimez des fichiers et que votre disque SSD ou HDD est activement utilisé.



La capacité de Windows Search à limiter l'activité d'indexation empêchera de tels ralentissements de se produire à la fois sur les SSD et les disques durs. La mise à jour de mai 10 de Windows 10 a déjà été finalisée et devrait être lancée dès le mois prochain, donc si vous souffrez d'un problème d'utilisation élevée du disque, votre PC pourrait enfin obtenir un remède en mai.



THE GURU3D