AMD "Matisse" et "Rome" cartographié et décortiqué !



Voici les premières cartes de matrices détaillées des matrices de contrôleur d'E/S des modules multi-puces «Matisse» et «Rome» d'AMD qui composent respectivement les familles de processeurs Ryzen et EPYC de 3e génération de la société, par un passionné de PC et un ingénieur VLSI "Nemez" alias @GPUsAreMagic sur Twitter, avec des tirs sous-jacents de Fitzchens Fitz. Les cartes de matrices du cIOD "Matisse" en particulier nous donnent des informations fascinantes sur la façon dont AMD a conçu la matrice pour servir à la fois de cIOD et de FCH externe (chipsets AMD X570 et TRX40).



Au cœur de l'effort de conception de ces deux puces, on utilise des SerDes (sérialiseurs/désérialiseurs) hautement configurables qui peuvent fonctionner comme PCIe, SATA, USB 3 ou d'autres interfaces série à large bande passante, en utilisant un réseau de commutateurs de structure et de PHY. C'est ainsi que les concepteurs de cartes mères peuvent configurer les chipsets pour les E/S qu'ils souhaitent pour leurs conceptions de cartes spécifiques.











Le cIOD "Matisse" a deux contrôleurs SerDes x16 et un concentrateur racine d'E/S, ainsi que deux PHY SerDes x16 configurables, tandis que le sIOD "Rome" a quatre fois plus de contrôleurs SerDes, ainsi que huit fois plus de PHY. Le "Castle Peak" cIOD (Ryzen Threadripper de 3ème génération) désactive la moitié des ressources SerDes sur le sIOD "Rome", ainsi que la moitié du nombre de contrôleurs de mémoire et de PHY, le limitant à 4 canaux DDR4.



Le cIOD "Matisse" dispose de deux liaisons IFOP (Infinity Fabric over Package), se connectant aux deux CCD "Zen 2" (puces) du MCM, tandis que le "Rome" sIOD comprend huit de ces interfaces IFOP pour un maximum de huit CCD, avec des liens IFIS (Infinity Fabric Inter-Socket) pour les cartes mères 2P. Infinity Fabric connecte en interne tous les composants des deux matrices IOD. Les deux matrices sont construites sur le nœud de fabrication de silicium FinFET 12 nm (12LP) de GlobalFoundries.



