JONBO nous propose un nouveau kit watercooling AIO : Le TW2 PRO all-in-one.



Jonsbo a présenté le refroidisseur de processeur liquide tout-en-un en boucle fermée TW2 PRO, avec un modèle de radiateur de 360 mm x 120 mm. La société prépare des variantes avec des radiateurs de 240 mm x 120 mm et 120 mm x 120 mm.







Ces refroidisseurs se caractérisent par des radiateurs stabilisés à la pression de l'air ambiant et des blocs-pompes à haut débit.







Les ventilateurs inclus et le bloc-pompe comportent des embellissements LED RVB en acrylique brillant. Les ventilateurs inclus sont dotés de roues noir brillant avec des diffuseurs RVB situés le long de l'alésage des cadres, avec 18 diodes par ventilateur.







Ces ventilateurs tournent entre 800 et 1600 tr/min, poussant jusqu'à 42,8 CFM d'air, avec une sortie de bruit de 26 dBA. Parmi les types de socket CPU pris en charge, on trouve LGA115x et AM4.







La variante à 360 mm devrait coûter moins de 71 Dollars.



TECHPOWERUP