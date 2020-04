Lenovo livrera des ordinateurs portables ThinkPad avec la station de travail Fedora 32 préinstallée.



La gamme d'ordinateurs portables ThinkPad de Lenovo est connue pour être farouchement Wintel, mais la société diversifie ses ensembles de fonctionnalités matérielles et logicielles, en commençant par les modèles ThinkPad T-series alimentés par AMD "Picasso", et maintenant une grande annonce en marge du Sommet Red Hat - ThinkPads avec système d'exploitation Fedora 32 Workstation préinstallé.







Une présentation vidéo du projet Fedora suit : Cliquez ICI.



Une nouvelle gamme de ThinkPads à venir sera livrée avec Fedora 32 Workstation préinstallée, ainsi que la préparation de l'utilisateur final pour installer des logiciels propriétaires, tels que les pilotes officiels NVIDIA GeForce, au premier démarrage.



Prête à l'emploi, les ThinkPad comprendront un logiciel open source pointant vers les référentiels OSS. Fedora est un logiciel libre open-source (prêt à l'emploi) dérivé de Red Hat Enterprise Linux, et comprend une version optimisée pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les postes de travail, Fedora Workstation. Étant donné que l'annonce provient de l'équipe Fedora, nous n'avons pas encore de spécifications matérielles des ThinkPads.



FEDORA MAGAZINE