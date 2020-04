GIGABYTE nous propose une nouvelle carte mère : B450 Gaming X.















PRÉPAREZ-VOUS POUR LA SÉRIE AMD RYZEN 3000







Les cartes mères GIGABYTE AM4 sont prêtes à prendre en charge les derniers processeurs AMD Ryzen 3000 et sont rétrocompatibles avec les processeurs AMD Ryzen 2000 et 1000. Avec une riche liste de fonctionnalités sur les cartes mères GIGABYTE AM4 telles que Ultra Durable Armor pour les emplacements PCIe/mémoire, les interfaces USB Type-C sur certaines cartes, une qualité audio raffinée, Ethernet haut débit et la dernière conception WIFI standard, les cartes mères GIGABYTE AM4 sont parfaits pour les utilisateurs qui cherchent à construire les meilleurs systèmes de plate-forme AMD.



Technologie AMD StoreMI







Les cartes mères GIGABYTE série 400 optimisent le potentiel de votre PC avec la technologie AMD StoreMI. StoreMI accélère les périphériques de stockage traditionnels pour réduire les temps de démarrage et améliorer l'expérience utilisateur globale. Cet utilitaire facile à utiliser combine la vitesse des SSD avec la haute capacité des disques durs en un seul lecteur, améliore les vitesses de lecture/écriture de l'appareil pour correspondre à celles des SSD, renforce les performances des données pour une valeur incroyable et transforme le PC de tous les jours à un système axé sur les performances.



Stockage intégré rapide avec NVMe

PCIe Gen3 x4 110 mm M.2 (jusqu'à 32 Go/s)







La solution GIGABYTE M.2 offre des performances de stockage considérablement plus rapides et une prise en charge des interfaces NVME PCIe pour les périphériques SSD M.2.



FAN STOP







Obtenez le silence des fans. Avec Fan Stop, mappez n'importe quel ventilateur pour qu'il s'arrête complètement lorsque les températures tombent en dessous d'un seuil spécifié. Quel ventilateur s'arrête, en fonction des relevés de quel capteur et à quelle température, tout cela peut être personnalisé à votre guise.



Embases de broches de ventilateur hybrides







Assumez un contrôle complet sur votre configuration de refroidissement liquide ! Smart Fan 5 reçoit des informations actualisées sur le débit et la température de l'eau via les en-têtes de broches de ventilateur hybrides ou des capteurs de thermistance externes, vous offrant une maîtrise absolue de votre PC.



BIOS actualisé







Le BIOS est essentiel pour les utilisateurs lors de la configuration initiale afin de permettre les paramètres les plus optimaux. Avec une nouvelle interface graphique et des fonctionnalités plus faciles à utiliser, GIGABYTE a pu réinventer le BIOS pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience lors de la configuration de leur nouveau système.



GIGABYTE APP Center







Le GIGABYTE APP Center vous donne un accès facile à une multitude d'applications GIGABYTE qui vous aident à tirer le meilleur parti de votre carte mère GIGABYTE. À l'aide d'une interface utilisateur simple et unifiée, GIGABYTE APP Center vous permet de lancer facilement toutes les applications GIGABYTE installées sur votre système, de vérifier les mises à jour connexes en ligne et de télécharger les dernières applications, pilotes et BIOS.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Elle sera disponible sur les sites E-Commerces d'ici quelques jours.



Le prix est de : 129 euros.



