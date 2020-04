La MSI MAG Z490 Tomahawk et MEG Z490 ACE en photo.



Voici quelques-unes des premières images des cartes mères MAG Z490 Tomahawk et la MEG Z490 ACE de MSI. La marque de cartes mères Tomahawk de MSI séduit les constructeurs de PC de jeu soucieux de leur valeur, et la MAG Z490 Tomahawk semble être à la hauteur.











La carte offre un impressionnant processeur VRM à 14 phases qui tire l'alimentation d'une entrée d'alimentation EPS 8 + 4 broches. Le socket du processeur est câblé sur un emplacement PCI-Express 3.0 x16. Les autres emplacements d'extension incluent un emplacement x16 (gen 3.0 x4 électrique) et quelques emplacements x1.



Vous obtenez deux emplacements M.2, tous deux avec dissipateurs thermiques. Le dissipateur thermique PCH agrandi du MAG Z490 Tomahawk est parsemé de LED RVB, tandis qu'il comprend également quelques fonctionnalités haut de gamme telles qu'un carénage d'E/S arrière et un bouclier d'E/S intégré.



Sur le plan de la connectivité, nous espionnons deux interfaces réseau filaires, dont l'une est de 2,5 GbE et l'autre de 1 GbE, et une solution audio basée sur CODEC de classe ALC1200.











La MEG Z490 ACE est positionné au moins deux segments au-dessus du Tomahawk (il est positionné plus haut que toute la famille MPG, y compris le Gaming Pro Carbon), et seulement un cran en dessous de la MEG Z490 GODLIKE. Un VRM élaboré à 17 phases alimente le CPU, tirant l'alimentation d'une paire de connecteurs EPS à 8 broches.



Sauf si nous nous trompons horriblement, la carte semble comporter une préparation PCI-Express gen 4.0 (commutateurs, re-pilotes). Il ne vous donnera pas la génération 4.0 avec les processeurs "Comet Lake" de 10e génération, mais vous aurez peut-être plus de chance avec son successeur de 11e génération.



Il existe au moins trois emplacements M.2, des emplacements DIMM et PCIe x16 renforcés et des protections métalliques qui s'étendent non seulement à l'avant, mais également à l'arrière du PCB. La connectivité comprend le 802.11ax WLAN, deux interfaces filaires qui incluent un 2,5 GbE, USB 3.2x2, etc.



Pas de date ni de prix pour le moment.



