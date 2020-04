PHILIPS nous propose un nouvel écran : Le 345M1CR Momentum.



À la fin de la semaine dernière, Philips a présenté le 345M1CR Momentum, un moniteur ultra large de 21: 9 et 34 pouces conçu pour les consoles de jeu de prochaine génération (PlayStation 5 et Xbox Series X), sans les nommer comme tels.



Le moniteur offre une résolution UWQHD (3440 x 1440 pixels), un temps de réponse de 4 ms (1 ms avec un mode de flou faible) et des taux de rafraîchissement de 144 Hz, et peut-être dispose d'une connectivité HDMI 2.0b pour fonctionner avec les consoles de nouvelle génération.







4K UHD à 60 Hz est l'objectif de conception principal de Microsoft et de Sony, bien qu'il soit tout à fait concevable que les deux puissent permettre la prise en charge (y compris l'optimisation en jeu) des formats ultra larges et des taux de rafraîchissement élevés (au-delà de 120 Hz).



Il n'y a pas de mot sur les prix ou la disponibilité.



TOM'S HARDWARE