Cooler Master annonce la version 2 du MasterLiquid ML120/240L RGB.



Cooler Master, un leader mondial dans la conception et la fabrication de composants informatiques innovants, lance le refroidisseur CPU liquide tout-en-un (AIO) MasterLiquid ML120/240L RGB (Version 2). Doté d'une pompe à double chambre nouvellement conçue et de la dernière version des ventilateurs individuels SickleFlow 120 RGB, le MasterLiquid ML120/240L V2 présente une nouvelle génération de solutions de refroidissement.











Pompe à chambre double de 3e génération et radiateur agrandi



Le MasterLiquid ML120/240L V2 comprend une pompe à double chambre nouvellement conçue et une surface de radiateur agrandie qui améliore la dissipation thermique globale, le flux d'air et l'efficacité de refroidissement des liquides.



Mise à jour Sickleflow 120 RGB



Le MasterLiquid ML120/240L V2 est doté du dernier ventilateur RVB SickleFlow 120, équipé d'un design extérieur rafraîchi et de pales de ventilateur Air Balance 2.0 pour améliorer les performances globales et le flux d'air ainsi que des effets d'éclairage améliorés.











Protection renforcée



Améliorez le caoutchouc EPDM utilisé dans la pompe qui a des propriétés industrielles avec des seuils de température et de pression plus élevés pour empêcher toutes les phases d'émissions de solutions thermiques.



Prix et disponibilité



Le MasterLiquid ML120/240L V2 est disponible chez certains détaillants, y compris Amazon et Newegg, pour 69,99 $ (ML120L) et 79,99 $ (ML240L).



COOLER MASTER