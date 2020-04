DigiTimes : TSMC lance le développement d'un nœud de processus 2 nm.



Un rapport via DigiTimes place TSMC comme ayant annoncé à ses investisseurs que les études exploratoires et la R&D pour le développement du nœud de traitement à 2 nm ont commencé. En tant que leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs, TSMC ne semble pas reposer sur ses lauriers.



Leur processus de 7 nm et leurs dérivés ont déjà atteint un poids de 30% sur les commandes de semi-conducteurs de la société, et leur nœud de 5 nm (qui comprendra la litographie EUV) devrait toucher HVM (High Volume Manufacturing) au deuxième trimestre de cette année. En dehors de cela, on n'en sait pas beaucoup plus sur 2 nm.







Après 5 nm, qui devrait atteindre les bateaux d'un gain de densité de transistor de 84 à 87% sur le nœud actuel de 7 nm, les plans devraient passer à 3 nm, TSMC s'attendant à ce que le nœud atteigne la production de masse en 2022. Fait intéressant, TSMC prévoit de utiliser la technologie FinFET pour son nœud de fabrication à 3 nm, mais dans une nouvelle technologie GAAFET (transistor à effet de champ à grille tout autour).



Le projet de TSMC de déployer FinFET dans une fabrication de moins de 5 nm est quelque chose que de nombreux analystes et spécialistes de l'industrie ont jugé extrêmement difficile à réaliser, avec des attentes pour ces nœuds sous-5 nm nécessitant plus de matériaux exotiques et de transistors que les plans apparents de TSMC.



TOM'S HARDWARE