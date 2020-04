L'AMD RYZEN 3 3300X est une évolution de RYZEN 3 3100.



AMD a annoncé ses processeurs de bureau quadricœur Ryzen 3 "Matisse", avec deux références dans le tuyau, le Ryzen 3 3100 à 99 $ et le Ryzen 3 3300X à 120 $. Les deux sont des pièces à 4 cœurs/8 threads espacées par des vitesses d'horloge, du moins le pensions-nous.



Selon une prétendue diapositive de présentation d'AMD divulguée sur le Web, la différenciation entre les deux est plus profonde que cela. Les deux puces sont basées sur le module multi-puces "Matisse", avec un seul chipset "Zen 2" à 8 cœurs qui a quatre cœurs désactivés. La façon dont AMD procède à la désactivation de ces cœurs semble être la sauce secrète derrière le "X" sur le 3300X.







A l'intérieur de chaque puce «Zen 2», les 8 cœurs sont répartis entre deux CCX 4 complexes (complexes de calcul). Sur le 3100, AMD a désactivé deux cœurs par CCX et réduit de moitié le cache L3 de 16 Mo par CCX. Il se retrouve donc avec une configuration CCX 2 + 2 cœurs, 8 + 8 Mo de cache L3 ajoutant jusqu'à 16 Mo.



Le 3300X emprunte l'itinéraire le plus pittoresque. Un CCX entier est désactivé, les quatre cœurs font partie du même CCX. Cette conception réduit la latence inter-cœur entre les cœurs, et plus important encore. donne à chacun des quatre cœurs un accès à 16 Mo de cache L3 partagé. Et puis il y a le ralentisseur. Cela explique en grande partie comment le 3300X est affiché à une distance frappante du Core i7-7700K dans les scores Cinebench divulgués, et pourrait fournir un processeur de jeu formidable dans le bas.



HARDWARELUXX