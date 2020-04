Le successeur d'AMD "Renoir" est "Cézanne", propulsé par "Zen 3" et RDNA2.



Le silicium "Renoir" 7 nm d'AMD a donné vie au marché des processeurs d'ordinateurs portables, en apportant des performances de processeur 8 cœurs/16 threads dans les segments Intel réservés aux 4 cœurs/8 threads ; et battre Intel sur le front des performances iGPU.



7 nm ont apporté des augmentations de performances en watts qui provoquent une concurrence sérieuse pour Intel dans tous les facteurs de forme des ordinateurs portables, que ce soit 15 W ou 45 W. Selon _rogame, qui a le don de corriger les rumeurs matérielles lointaines, AMD a son successeur sur le planche à dessin, et son nom de code est "Cézanne", d'après le peintre postimpressionniste français Paul Cézanne.



"Cézanne" pourrait s'avérer vital pour l'emprise d'AMD dans les segments de l'informatique mobile haut de gamme alors qu'Intel se prépare à lancer bientôt son processeur 10 nm + "Tiger Lake", avec des cœurs de processeur avancés "Willow Cove" et des graphiques intégrés basés sur Xe. AMD prévoit d'exploiter sa toute dernière IP. Bien que son nombre de cœurs ne soit pas connu, "Cézanne" comportera des cœurs de processeur basés sur la dernière microarchitecture "Zen 3". L'iGPU recevra sa plus grande augmentation de performances en 3 générations, avec un iGPU basé sur l'architecture graphique RDNA2 de pointe qui répond aux exigences du logo DirectX 12 Ultimate.







AMD exploite un nœud raffiné de classe 7 nm par TSMC - N7P ou N7 + - pour ses architectures "Zen 3" et RDNA2, il est donc probable que Cézanne sera basé sur le même nœud que les CCD sur "Vermeer". AMD créera des gammes de produits de 15 W et 45 W basées sur «Cézanne», afin de pouvoir combattre «Tiger Lake» sur les deux segments. La date de lancement est inconnue, mais avec Intel qui prévoit de lancer "Tiger Lake" à la mi-2020, et AMD qui prévoit de lancer "Zen 3" au 2H-2020, une fenêtre de lancement 2020-21 semble probable.



TWITTER (ROGAME)