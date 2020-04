NVIDIA travaille secrètement sur une puce de 5 nm.



Selon le rapport de DigiTimes, qui a parlé du nœud de fabrication de silicium de 5 nm de TSMC, ils ont signalé que NVIDIA allait également être un client pour cela et qu'ils pourraient l'utiliser dans un proche avenir. Et c'est une information très intéressante, sachant que ces puces n'iront pas dans la prochaine génération de GPU.



Pourquoi donc ? Parce que nous savons que NVIDIA utilisera à la fois TSMC et Samsung pour leurs nœuds de fabrication à 7 nm pour ses GPU Ampere de nouvelle génération qui se retrouveront dans des conceptions comme les cartes graphiques GeForce RTX 3070 et RTX 3080. Ces conceptions ne sont pas pour lesquelles NVIDIA a besoin de 5 nm.







Étant donné que NVIDIA a déjà un produit dans son pipeline qui satisfera la demande du marché des graphiques haute performance, ils prévoient peut-être quelque chose qui finira par surprendre tout le monde. Personne ne sait ce que c'est, cependant, la spéculation (que vous devriez prendre avec un énorme grain de sel) serait que NVIDIA met à jour son Tegra SoC avec le dernier nœud. Que le SoC Tegra pourrait être utilisé dans une gamme d'appareils mobiles, comme le Nintendo Switch, alors NVIDIA pourrait-il préparer une nouvelle puce pour Nintendo Switch 2 ?



