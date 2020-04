ASUS nous propose deux nouveaux écrans : Les PA32UCX-P et PA27UCX.



ASUS a annoncé aujourd'hui les écrans ProArt Display PA32UCX-P et PA27UCX, 4K HDR pour les créateurs de contenu professionnels avec la technologie révolutionnaire d'OCO (Off-Axis Contrast Optimization) qui maintient la précision des couleurs dans la visualisation grand angle et fait des moniteurs des outils de collaboration idéaux.



Le PA32UCX-P 32 pouces et le PA27UCX 27 pouces sont dotés d'un rétro-éclairage mini-LED et prennent en charge plusieurs formats HDR, notamment Dolby Vision, HDR10 et Hybrid Log Gamma (HLG). PA32UCX-P offre une luminosité maximale de 1200 cd/m² avec 1152 zones de contrôle de gradation local, et PA27UCX offre une luminosité maximale de 1000 cd/m² avec 576 zones.







Conçus pour offrir aux créateurs de contenu des performances couleur de qualité professionnelle, les PA32UCX-P et PA27UCX sont pré-calibrés et offrent une précision des couleurs Delta-E (ΔE) inférieure à une dans les espaces colorimétriques sRGB et Adobe RVB.



Ils disposent également de la technologie à points quantiques qui prend en charge le DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020, sRGB et Adobe RVB espaces colorimétriques. Pour un étalonnage homogène, les moniteurs sont compatibles avec la plupart des principaux calibrateurs et logiciels d'étalonnage professionnels.



Écrans mini-LED pionniers avec une précision des couleurs large



Les écrans ProArt PA32UCX-P et PA27UCX présentent d'excellentes couleurs et un excellent contraste avec un grand angle de vision. La plupart des mini-moniteurs LED ont des problèmes de précision des couleurs lorsqu'ils sont vus sous un angle large, ce qui pose un problème lors de la collaboration avec des clients ou des collègues sur des travaux à couleurs critiques.



La technologie révolutionnaire d'OCO (Off-Axis Contrast Optimization) dans PA32UCX-P et PA27UCX résout ce problème avec une couche de compensation qui contrôle la transmission de la lumière. La technologie OCO réduit l'effet de halo de 80% et offre une amélioration du rapport de contraste 7X pour les couleurs sombres lorsque vous regardez l'écran sous un angle large. Grâce à la technologie OCO, les moniteurs garantissent que le contenu à l'écran est affiché avec précision pour tous les téléspectateurs.



Écrans 4K avec prise en charge Dolby Vision, HDR10 et Hybrid Log Gamma



Les écrans ProArt PA32UCX-P et PA27UCX sont dotés de la technologie ASUS Smart HDR, qui prend en charge plusieurs formats High Dynamic Range (HDR) et plusieurs courbes PQ pour répondre aux besoins spécifiques des créateurs de contenu. Le PA32UCX-P et le PA27UCX prennent tous les deux en charge Dolby Vision HDR, offrant une qualité ultra-vive, une luminosité, un contraste, des couleurs et des détails incroyables pour transformer les expériences de divertissement et donner vie à la narration.



Dolby Vision atteint une qualité d'image étonnante grâce à la technologie HDR inspirée du cinéma qui peut fournir des milliards de couleurs. Par rapport à une image standard, Dolby Vision garantit une image brillante avec une gamme complète de tons, y compris des reflets jusqu'à 40 fois plus lumineux et des noirs 10 fois plus sombres.



ProArt Display PA32UCX-P et PA27UCX prennent en charge HDR10 et plusieurs courbes PQ - y compris PQ Hard Clip, PQ Optimized et PQ Basic - pour répondre aux besoins des créateurs de contenu et assurer la compatibilité avec les services vidéo en streaming existants et une liste croissante de jeux compatibles HDR. HDR10 est également pris en charge par la fonction de prévisualisation HDR, qui permet aux créateurs vidéo de connecter leur caméra directement aux ProArt PA32UCX-P et PA27UCX et de visualiser le contenu HDR capturé avec sa gamme tonale complète. HDR Preview fonctionne également automatiquement dans les logiciels de montage vidéo, permettant aux créateurs de visualiser des simulations précises de la sortie finale pour une expérience de montage plus simple et plus rationalisée.



La prise en charge de Hybrid Log Gamma (HLG) permet une utilisation avec la diffusion et la télévision par satellite, y compris avec BBC iPlayer, Japan NHK TV et DirecTV. La fonction Aperçu HDR prend également en charge les formats HLG.



Performances couleur de pointe



L'affichage ProArt PA32UCX-P offre une véritable profondeur de couleur de 10 bits avec une luminosité maximale de 1200 cd / m², et le PA27UCX offre une luminosité maximale de 1000 cd/m², offrant un spectre complet de couleurs à utiliser pour le montage vidéo et la post-production.



La technologie quantique à points prend en charge la gamme de couleurs DCI-P3 standard, ce qui donne des couleurs plus réalistes. PA32UCX-P offre une large gamme de couleurs de 99% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB, 89% Rec. 2020, 100% sRGB et Rec. 709 et PA27UCX fournit 97% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB, 83% Rec. 2020, 100% sRGB et Rec. 709. Avec des performances couleur de qualité professionnelle, les deux moniteurs conviennent à l'édition vidéo et à la post-production haut de gamme.



Les écrans ProArt PA32UCX-P et PA27UCX sont pré-étalonnés pour garantir une précision des couleurs Delta-E leader de l'industrie inférieure à une dans les espaces colorimétriques sRGB et Adobe RGB. Les moniteurs disposent d'une technologie avancée en niveaux de gris pour garantir la reproduction fidèle des images à l'écran. PA32UCX-P et PA27UCX incluent également la technologie pour assurer une compensation d'uniformité de 95% pour se prémunir contre les fluctuations de luminosité et de chrominance (couleur) à travers différentes parties de l'écran.



Large compatibilité pour un étalonnage complet



Les écrans ProArt PA32UCX-P et PA27UCX incluent le logiciel ASUS ProArt qui prend en charge les meilleurs calibrateurs de X ‑ Rite, Datacolor, le logiciel de calibrage professionnel Klein, tels que Calman et Light Illusion ColourSpace CMS. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi une variété de paramètres avancés pour obtenir une précision optimale des couleurs et peuvent enregistrer les paramètres de couleur sur la puce de circuit intégré (IC) du moniteur pour permettre des couleurs précises et cohérentes sur divers appareils connectés.



TECHPOWERUP