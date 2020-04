ADATA XPG dévoile son ordinateur portable de jeu : Le XENIA.



XPG, un fournisseur de produits hautes performances pour les joueurs, les pros du sport et les amateurs de technologie, est heureux d'annoncer le lancement d'un ordinateur portable de jeu de 15,6 pouces, le XPG XENIA. Cela marque une étape importante en tant que toute première offre de système de jeu XPG. L'ordinateur portable a été développé en collaboration avec Intel et arbore un processeur Intel Core i7, un choix de GPU NVIDIA GeForce RTX ou GTX, ainsi qu'un SSD et une mémoire XPG.



"Nous sommes ravis de présenter le XPG XENIA à notre communauté de jeu, alors que nous renforçons notre engagement à offrir le prochain niveau de systèmes, tout en aidant plus de passionnés de technologie à accéder à la meilleure offre de technologie Intel", a déclaré Alex Yin, chef des jeux. Officier et directeur général chez XPG. "En canalisant notre passion et notre force dans le jeu, nous visons à fournir l'un des meilleurs designs de portables de l'industrie à un excellent rapport qualité-prix."







«Ce fut un honneur pour Intel de collaborer avec l'équipe XPG sur leur premier ordinateur portable de jeu, le XENIA. La combinaison des SSD primés de XPG et de la mémoire ultra-rapide avec des processeurs Intel puissants, tous regroupés dans un châssis en alliage de magnésium mince et léger, est le recette parfaite pour la machine de rêve d'un passionné de technologie! " - Joel Christensen, directeur général, Intel Systems Product Group.







Propulsé par XPG et Intel



Équipés du processeur Intel Core i7-9750H très apprécié, de la connectivité Thunderbolt 3 ultra-rapide et de la technologie sans fil Intel Wi-Fi 6 avancée, les propriétaires peuvent être sûrs qu'ils apprécieront des performances palpitantes et réactives. Combinez cela avec le SSD primé SX8200 Pro de XPG, qui offre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 3500/3000 Mo par seconde, et 32 Go de mémoire triée DDR4 pour un multitâche transparent, le XPG XENIA est un appareil de jeu polyvalent qui est également excellent à la création de contenu.







Des visuels fluides et réactifs



Doté d'un écran IPS Full HD de 15,6 pouces, le XPG XENIA offre des angles de vision larges et un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour des visuels fluides et réactifs. En outre, il présente une conception de lunette étroite à seulement 4,9 mm pour une visualisation optimale de l'immobilier. Le XPG XENIA est disponible en deux variantes équipées d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ou GTX 1660 Ti, tous deux construits avec les performances graphiques révolutionnaires de l'architecture primée NVIDIA Turing.







Conçu pour les joueurs avertis



Tout sur le XPG XENIA a été conçu en pensant au joueur averti. Ces considérations de conception incluent le poids léger de l'ordinateur portable (moins de 1,85 kg) et ses dimensions minces (20,5 mm) grâce à sa structure en alliage de magnésium pour une portabilité et un flair faciles tout en offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie pour une productivité en déplacement. De plus, le XENIA arbore un clavier mécanique avec des commutateurs optiques silencieux pour une réactivité et une durabilité excellentes ainsi qu'un pavé tactile de précision en verre.



Le XPG XENIA est disponible à Taiwan, aux États-Unis et au Mexique, et suivra sur d'autres marchés au troisième trimestre.



TECHPOWERUP