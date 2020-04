Avez-vous pensé à faire le ménage ?

Vous avez déjà parcourut toutes les séries Netflix, Amazone Prime et autre Disney+ ?

Et le catalogue de Steam n'a plus de secret pour vous ? Oui, mais avez vous pensez à vous occuper un peu de votre Pc qui subit tout cela sans broncher ... jusqu'au jour ou une alerte clignotante vous dira qu'il est plein ! Ou qu'il ne s'allumera même plus avec un message FAN ERROR !



Je vous propose un petit tuto, assez court avec quelques petites astuces, pour le reste et si vous avez des questions, le forum de Pc-Boost est là pour vous aider !



Depuis quand vous n’avez pas mis à jour les drivers (pilotes) de votre pc ? 2 mois ? 6 mois ? 2 ans, ou même jamais ? Pourquoi faire d’ailleurs ?

Il s’agirait de vous en inquiéter, en effet, bien que notre chère Windows se débrouille plutôt bien, il ne fait pas tout, et certains pilotes sont installés basiquement, génériquement, ce qui a pour effet que votre matériel n’est peut-être pas utilisé au top de ses capacités !







Lire l'article



Bonne semaine à tous !