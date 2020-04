Thermaltake annonce : Les TOUGHRAM Z-ONE DDR4-3600 et DDR4-3200 Memory Sans RGB.



Thermaltake a annoncé aujourd'hui sa mémoire PC premium TOUGHRAM série Z-ONE sans embellissements LED RGB. La série TOUGHRAM Z-ONE, qui a fait ses débuts en décembre 2019, comportait à l'origine un diffuseur LED RGB sur le dessus. Les nouveaux modules présentent plutôt une couronne en aluminium brossé d'une teinte contrastante aux diffuseurs de chaleur, ce qui lui donne un look Art déco vu du haut.







La société a lancé aujourd'hui deux références, "R010D408GX2-3600C18A" est un kit double canal de 16 Go (2x 8 Go) évalué pour DDR4-3600, tandis que "R010D408GX2-3200C16A" est son frère classé DDR4-3200. La variante 3600 MHz atteint ses vitesses commercialisées avec une latence CAS testée de 18T et 1,35 V vDIMM.







La variante DDR4-3200 le fait avec une latence CAS 16T et 1,35 V. Les deux variantes contiennent des profils Intel XMP pour permettre les vitesses annoncées et sont testées pour fonctionner sur les plates-formes Intel X299, Z390 et AMD X570.







La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP