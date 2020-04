PowerColor annonce la carte graphique Radeon RX 5600 XT ITX.



PowerColor a déployé aujourd'hui sa carte graphique Radeon RX 5600 XT ITX optimisée pour les petites versions de PC de jeu (modèle: AXRX 5600XT ITX 6GBD6-2DH). Cette carte présente une conception de carte identique à la Radeon RX 5700 ITX que la société a lancée en décembre 2019. Elle mesure 17,9 cm de long et 11 cm de haut. La carte utilise un dissipateur thermique à ailettes en aluminium dense avec quatre caloducs en cuivre nickelé ; ventilé par un seul ventilateur de 80 mm et offre un arrêt au ralenti.











La PowerColor RX 5600 XT ITX fonctionne à des vitesses d'horloge de référence AMD de 1560 MHz boost, 1375 MHz horloges de jeu et 12 Gbps (GDDR6-effective) mémoire. Il tire son alimentation d'un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches. Les sorties d'affichage comprennent deux DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.0b. Basée sur le silicium «Navi 10» de 7 nm, la Radeon RX 5600 XT comprend 2304 processeurs de flux RDNA, 144 TMU, 64 ROP et une interface mémoire GDDR6 de 192 bits de large, avec 6 Go de mémoire.



Le détaillant britannique Scan Computers l'a proposé pour 299 £.



TECHPOWERUP