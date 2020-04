La FCC vote pour ouvrir le spectre 6 GHz pour le WiFi 6E.



La Federal Communications Commission a adopté aujourd'hui des règles qui mettent à disposition 1 200 mégahertz de spectre dans la bande des 6 GHz (5,925-7,125 GHz). Ces nouvelles règles inaugureront le Wi-Fi 6, la prochaine génération de Wi-Fi, et joueront un rôle majeur dans la croissance de l'Internet des objets.



Le Wi-Fi 6 sera deux fois et demie plus rapide que la norme actuelle et offrira de meilleures performances aux consommateurs américains. L'ouverture de la bande des 6 GHz pour une utilisation sans licence augmentera également la quantité de spectre disponible pour le Wi-Fi de près d'un facteur cinq et contribuera à améliorer la connectivité rurale.



La bande des 6 GHz est actuellement peuplée, entre autres, de services micro-ondes qui sont utilisés pour prendre en charge les services publics, la sécurité publique et les liaisons sans fil. Les appareils sans licence partageront ce spectre avec les services sous licence titulaires en vertu de règles conçues pour protéger ces services sous licence et permettre aux opérations sans licence et sous licence de prospérer dans toute la bande.







Le rapport et l'ordonnance autorisent les opérations intérieures à faible puissance sur l'ensemble des 1 200 mégahertz et les appareils de puissance standard à 850 mégahertz dans la bande des 6 GHz. Un système automatisé de coordination des fréquences empêchera les points d'accès à l'alimentation standard de fonctionner là où ils pourraient causer des interférences aux services existants.



L'avis supplémentaire de proposition de réglementation sollicite des commentaires sur une proposition visant à permettre aux appareils de très faible puissance de fonctionner dans la bande des 6 GHz pour prendre en charge les applications à haut débit de données, y compris les appareils haute performance, portables, de réalité augmentée et de réalité virtuelle. L'avis sollicite également des commentaires sur l'augmentation de la puissance à laquelle les points d'accès intérieurs de faible puissance peuvent fonctionner.



Les appareils sans licence qui utilisent le Wi-Fi et d'autres normes sans licence sont devenus indispensables pour fournir une connectivité sans fil à faible coût dans d'innombrables produits utilisés par les consommateurs américains. En rendant de larges pans du spectre 6 GHz disponibles pour une utilisation sans licence, la FCC envisage de nouvelles technologies et services innovants qui fourniront de nouveaux appareils et applications aux consommateurs américains et feront progresser l'objectif de la Commission de rendre la connectivité à large bande accessible à tous les Américains, en particulier ceux des zones rurales. et les zones mal desservies.



FCC NEWS