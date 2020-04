OWC lance un SSD NVMe Aura P12 M.2 de 4 To.



OWC, une société leader dans le domaine des technologies Mac et PC zéro émission, fondée en 1988, et l'un des fournisseurs les plus respectés au monde de mémoire, disques externes, SSD, solutions d'accueil pour Mac et PC et kits de mise à niveau des performances, est la première à annoncer la disponibilité d'un 4 Lecteur TB M.2. Pour la première fois, les nouveaux SSD NVMe Aura P12 M.2 de 4 To seront utilisés dans la gamme Envoy Pro EX d'OWC (Thunderbolt 3 et USB-C) pour 4 To de stockage portable, ainsi que les ThunderBlade et Accelsior 4M2, qui offrira désormais chacun jusqu'à 16 To de stockage.



Les disques SSD Aura P12 offrent aux utilisateurs la liberté d'améliorer considérablement leur jeu, en utilisant une mémoire flash 3D NAND et des fonctions de sécurité, notamment TCG Opal et TCG Pyrite. Ces SSDS sont conçus pour offrir aux utilisateurs la meilleure et la plus longue durée de vie, avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 3400 Mo/s et des vitesses d'écriture jusqu'à 3000 Mo/s, un mélange parfait pour les projets gourmands en supports, les téléchargements sur place et les aperçus plus rapides, rendus et traitement dans les programmes audio et VFX.







L'Envoy Pro EX Thunderbolt 3 et l'Envoy Pro EX USB-C primés offrent désormais jusqu'à 4 To de stockage portable léger, robuste et résistant aux chocs, et permettent aux utilisateurs de travailler n'importe où en temps réel, sur des tâches de transfert, y compris multiflux. vidéo et fichiers de données complexes. Avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 2800 Mo/s (Thunderbolt 3) et 980 Mo/s (USB-C), respectivement, la gamme Envoy Pro EX offre des conceptions robustes et primées, des vitesses ultra-rapides et maintenant la possibilité de prendre facilement 4 To de capacité dans un sac à dos, un sac d'équipement ou même une poche.



Le SSD interne Accelsior 4M2 PCIe M.2 NVMe offre des vitesses réelles de plus de 6000 Mo/s, maintenant dans une capacité géante de 16 To, idéale pour les environnements VR/AR/MR, les applications gourmandes en calcul et le montage vidéo grand format.



Et pour les professionnels de la création et les prosommateurs capturant et traitant des vidéos 4K ou 8K, le ThunderBlade primé, désormais disponible avec une capacité allant jusqu'à 16 To, peut faire la différence entre respecter le budget et respecter le calendrier d'un projet - ou non. Avec deux ports Thunderbolt 3 et capable de connecter plusieurs disques avec SoftRAID, des vitesses de transfert allant jusqu'à 2800 Mo/s sont hors normes et un transfert de contenu de 1 To peut être effectué en moins de quatre minutes et demie.



Pour une perspective un peu époustouflante, les utilisateurs de 4 To de l'Envoy Pro EX pourront stocker jusqu'à 800 000 images, 5,7 heures de séquences 4K RAW ou 166 heures de séquences GoPro 4K. Avec le ThunderBlade 16 To ou l'Accelsior 4M2 de 16 To, les utilisateurs pourront capturer presque une journée entière - 22,7 heures - de séquences 4K RAW, ou presque un mois complet de séquences GoPro 4K, à 665 heures (ou 27 jours)!



"Nos disques SSD ont toujours été un coup de grâce pour les professionnels et les prosommateurs de tous les secteurs, en particulier ceux qui ont un flux de travail vraiment exigeant dans des environnements difficiles ou des studios", a déclaré Larry O'Connor, fondateur et PDG d'OWC. "Nous sommes ravis d'être les premiers à proposer ce SSD Aura P12 de 4 To pour étendre nos gammes Envoy Pro EX, ThunderBlade et Accelsior 4M2. Nous savons que les utilisateurs obtiendront les performances les plus élevées jamais enregistrées et pourront continuer à compter sur OWC pour une fiabilité supérieure. "



Disponibilité



Les capacités SSD les plus récentes sont couvertes par une garantie limitée OWC de 3 ans et sont disponibles en pré-commande dès maintenant sur MacSales.com avec une date de livraison début mai pour les ThunderBlade, Accelsior 4M2, Aura P12 et l'Envoy Pro EX avec USB- C. L'envoy Pro EX Thunderbolt 3 sera commercialisé à la mi-mai.



OWCDIGITAL