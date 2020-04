EK Waterblocks dévoile des unités combinées de pompes à réservoir cinétique alimentées par VTX.



EK, le fabricant premium d'engins de refroidissement liquide de Slovénie, dans l'UE, lance de nouvelles unités combo à pompe Quantum Line VTX. Ces nouvelles pompes VTX disposent d'un support compatible DDC, d'une pression de refoulement très élevée et de bons débits dans un faible encombrement, ce qui est idéal pour les petits cas. Les produits EK-Quantum sont livrés avec des LED D-RGB 5 V adressables sophistiquées qui peuvent être contrôlées via le logiciel de contrôle RGB de votre carte mère ou l'unité de contrôle EK-Connect. Outre les capacités de routage de boucle améliorées des nouvelles unités combo à petit facteur de forme, EK met beaucoup l'accent sur la mise en œuvre D-RGB sans points chauds LED visibles.







Le combo pompe-rés cylindrique à petit facteur de forme le plus populaire sur le marché est repensé, amélioré et meilleur à tous points de vue. Le dessus est maintenant doté de trois ports G1/4 ". L'un des ports peut être utilisé avec le tube interne en laiton nickelé inclus, ce qui permet d'éviter les éclaboussures du liquide de refroidissement à l'intérieur du réservoir si le dessus doit être utilisé comme entrée cela réduit les risques d’aspiration d’air par la pompe et de moussage du liquide de refroidissement.



Chacun de ces ports peut également être utilisé pour remplir le système ou ajouter des accessoires supplémentaires à venir (sondes thermiques, LED, etc.) Le tube interne ne peut pas être utilisé en conjonction avec l'insert anti-Vortex sur 120 modèles en raison de restrictions de hauteur.







Trois autres ports G1/4 "conformes aux normes de l'industrie sont disponibles dans le boîtier combiné inférieur. Outre les ports d'entrée et de sortie principaux placés à l'avant, il dispose d'un port arrière utilisable comme entrée ou port de vidange en option.



Le montage se fait par quatre piliers au bas de l'unité combo pompe-réservoir. Les LED adressables sont placées dans un anneau dirigé vers le liquide de refroidissement. Tout point chaud indésirable de la LED D-RGB de l'unité combinée est diffusé par une pièce en aluminium usinée CNC.



Le tube lui-même reste inchangé, avec un diamètre de 60 mm. Cela signifie qu'il reste compatible avec la génération précédente de tubes réservoirs cylindriques EK. L'insert anti-cyclone est pré-attaché, modernisé et plus discret.



Pour son faible encombrement, la pompe VTX offre de grandes caractéristiques hydrauliques avec des débits allant jusqu'à 1100L/h avec une pression de refoulement maximale de 5,3 m. Le VTX n'est pas équipé d'un dissipateur thermique car son moteur de pompe efficace ne nécessite pas de refroidissement externe supplémentaire.



La pompe tubulaire et le réservoir combinés EK-Quantum Kinetic TBE VTX sont disponibles en quatre versions - deux variantes de hauteur marquées de 120 et 160 (représentant la hauteur totale de l'unité en millimètres) et deux choix de matériaux pour chacune des variantes de taille.



Le TBE cinétique EK-Quantum est disponible en versions POM acétal noir et acrylique moulé (plexi), les deux ayant une implémentation D-RGB adressable à l'intérieur du boîtier. À l'intérieur de ces unités combinées, une bande LED numérique (adressable) 3 broches 5 V D-RGB est installée et se connecte à l'en-tête LED 3 broches de la carte mère ou peut être connectée à tout autre D-RGB 5 V 3 broches adressable pris en charge Contrôleur LED. Ce produit est compatible avec le logiciel de contrôle D-RGB de tous les principaux fabricants de cartes mères. La flèche sur le connecteur LED à 3 broches doit être alignée avec la marque + 5V sur l'en-tête D-RGB.



Disponibilité et prix



Les combinaisons pompe-réservoir EK-Quantum Kinetic TBE sont fabriquées en Slovénie, en Europe et peuvent être achetées via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF), TVA incluse.







TECHPOWERUP