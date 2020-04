VALVE nous présente un nouveau jeu PC : Half-Life - Alyx.







Editeur(s)/Développeur(s) : Valve.



Sortie France : 23 mars 2020.



Genre(s) : FPS.



Thème(s) : Fantastique/Futuriste/Post-apocalyptique/Cyberpunk/Science-Fiction/Monstres/Zombies/Extraterrestres/Mecha.



Mode(s) : Jouable en solo.



Nombre maximum de joueurs : Un joueur.



Personnages (personnages présents dans le jeu) : gman/Gordon Freeman/Alyx Vance.



Langue de la version disponible en France : Textes en français/Voix en anglais.



Configuration minimale :



- Windows 10, Processeur Core i5 - 7500/Ryzen 5 1600. Memoire vive : 12 GB Carte Graphique : GTX 1060/RX 580 - 6GB VRAM

Espace nécessaire pour l'installation : 67 Go.



Accessoire(s) compatible(s) : Oculus Rift HTC/Vive Samsung Gear VR.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.















Résumé : Half-Life - Alyx vous propose de vivre les événements entre le premier et le second épisode en incarnant Alyx Vance, fille de Eli Vance. Le titre destiné aux casques de réalité virtuelle proposera à l'image des premiers opus de résoudre des énigmes, d'explorer des lieux enfouis et de combattre une mystérieuse race extraterrestre appelée The Combine.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO