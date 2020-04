TECHPOWERUP nous propose le test du : Cooler Master MH650.



L'année dernière, Cooler Master a sorti deux excellents casques de jeu, le MH751 analogique à 80 $ (examiné ici) et sa variante USB, le MH752 à 100 $ (examiné ici). Les deux étaient et sont toujours d'excellents choix dans leurs fourchettes de prix respectives.



Cela n'a cependant pas empêché Cooler Master de proposer une toute nouvelle gamme de casques de jeu pour 2020, cette fois composée de trois produits : le MH630 analogique (59 $/59 €), le MH650 alimenté par USB (79 $/79 € ) et sans fil MH670 (109 $/109 €). Cette revue se concentrera sur le Cooler Master MH650, qui est le seul casque de jeu USB de la nouvelle gamme. Vous pouvez lire l'examen du MH630 ici, et le MH670 est examiné ici.







Les trois nouveaux casques partagent de nombreuses fonctionnalités: ils sont basés sur le même design, offrent le même microphone amovible et ont des commandes presque identiques. En théorie, choisir entre les deux dépend de vos préférences personnelles et de la taille de votre budget, bien sûr. Si vous avez une carte son décente et que vous ne souhaitez pas utiliser le sans fil, vous devriez regarder le MH630.



Dans le cas où votre carte son est sous-alimentée, a des problèmes avec l'entrée microphone et tout autre problème de ce type, le MH650 alimenté par USB est le choix évident. Enfin, si vous recherchez le sans fil, le MH670 vous intéressera naturellement. Dans cette revue, nous examinerons les caractéristiques et les performances du MH650 alimenté par USB.



Son prix est de 79 $/79 €, ce qui est en ligne avec certains concurrents de marque, tels que le Corsair Void Pro RGB USB, et moins cher que la plupart des autres (SteelSeries Arctis 5, HyperX Cloud Alpha S et Logitech Pro Gaming Headset, pour n'en nommer que quelques-uns).



Voici la fiche technique :



- Pilotes dynamiques 50 mm (aimant néodyme),

- Réponse en fréquence 20-20 000 Hz (spécifiée par le fabricant),

- Impédance 32 Ω,

- Connectivité USB filaire,

- Conception supra-auriculaire fermée,

- Microphone omnidirectionnel amovible,

- Son surround virtuel 7.1,

- Adaptateur USB-C pour la connexion à des appareils mobiles,

- Molette de volume et bouton de sourdine du microphone intégrés,

- Câble USB tressé de 2,2 mètres (non amovible),

- Pochette de transport souple,

- Poids : 323 g.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP