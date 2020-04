APU AMD 35W "Artic" avec des indications d'horloge nominales élevées sur la version de bureau "Renoir".



Alors que le silicium APU 7 nm «Renoir» d'AMD est en train de perturber le marché des processeurs mobiles, AMD a besoin d'un APU de bureau socket AM4 pour défier les puces Intel Core i5 et Core i7 qui ont des iGPU, et il est naturel que «Renoir» atteigne le bureau plate-forme à un moment donné. Un passionné de PC, _rogame, a mis au jour les détails d'un APU AMD TDP de 35 watts nommé "Artic", avec une vitesse d'horloge nominale de 3,00 GHz assez élevée, ce qui pourrait suggérer qu'il pourrait s'agir d'une partie de bureau. La pièce en question comprend également un tick iGPU à 1200 MHz et une mémoire DDR4-3200.







AMD a lancé Renoir sur la plate-forme mobile avec des enveloppes de puissance de 15 W et 45 W. Dans le passé, il a également segmenté ses APU de bureau en pièces TDP de 65 W et 35 W écoénergétiques, ces dernières utilisant des vitesses d'horloge inférieures et une gestion agressive de l'alimentation pour conserver leur TDP.



Cette puce pourrait être la dernière, un possible "Ryzen 3 4200GE" en quelque sorte. _rogame mentionne que les performances de l'iGPU sont un cran inférieures à celles des pièces "Renoir" de 6 CU telles que le 4600H, tandis que les performances du processeur sont supérieures à celles du 4700U à 8 cœurs/8 threads.



Espérons que nous en saurons plus bientôt.



TWITTER (ROGAME]