AMD Ryzen 3 3300X A un CCX entièrement activé, contrairement au Ryzen 3 3100.



AMD a annoncé cette semaine deux processeurs quad-core d'entrée de gamme, les Ryzen 3 3100 et 3300X. Cependant, la différence entre les deux parties à 4 cœurs/8 threads réside dans la façon dont les cœurs de processeur actifs sont attribués.



Dans un schéma fonctionnel divulgué par ViveK oneindia.co.in (comme vous pouvez le voir en filigrane sur la capture d'écran), vous pouvez voir qu'il existe de subtiles différences entre les deux nouveaux processeurs Ryzen 3. Avant tout, les affectations CCX sont différentes. Bien que chaque puce utilisée pour Ryzen 3000 soit toujours une partie physique à 8 cœurs (puce de processeur ZEN2), elle contient deux clusters à 4 cœurs avec chaque cluster de quatre cœurs de processeur appelé CCX.







Le 3100 obtiendra une configuration 2 + 2 (8 Mo + 8 Mo L3) saisit donc deux cœurs par cluster CCX, et cela (devrait/pourrait) le rendre plus lent que le 3300X pour la latence par rapport au cache L3 complet de 16 Mo. Le 3300X, d'autre part, a un CCX complet activé, quatre cœurs, par ex. 4 + 0, ce processeur en bénéficiera, quoique un peu. Plus tôt, un score CB15 à un seul fil avait déjà été divulgué pour le 3300X, ce qui montre qu'il s'agit d'un puissant processeur quadricœur. Le temps nous le dira, vous pouvez vous attendre à des revues le mois prochain.



THE GURU3D