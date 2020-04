NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 445.98 HotFix.



Les pilotes Game Ready offrent la meilleure expérience de jeu possible pour toutes les nouvelles versions majeures, y compris les jeux de réalité virtuelle. Avant le lancement d'un nouveau titre, notre équipe de pilotes travaille jusqu'à la dernière minute pour s'assurer que chaque ajustement de performance et correction de bogue est optimisé pour le meilleur gameplay le jour 1.



Nous avons un fil de discussion ouvert sur ce pilote ici dans nos forums de discussion sur les pilotes Nvidia. Pour ceux qui se demandent, le pilote DCH est un pilote Microsoft DCH (Declarative Componentized Hardware supported apps) et fait référence à un nouveau package de pilotes Windows 10 préinstallé par OEMS implémentant le paradigme Microsoft Universal Driver. Bien que les fichiers des composants de base restent les mêmes, la façon dont les pilotes DCH sont empaquetés diffère des pilotes Legacy (Standard) précédents.



Le pilote d'affichage GeForce Hotfix version 445.98 est basé sur le dernier pilote Game Ready 445.87.



Ce pilote de correctif résout les problèmes suivants :



- Les ordinateurs portables dotés de GPU de génération Maxwell peuvent connaître une utilisation plus importante des GPU pendant le jeu, ce qui réduit la durée de vie de la batterie et la température,

- Correction d'un problème où le cache du shader était parfois mal purgé au lancement de l'application,

- Certains jeux peuvent apparaître très lumineux lorsque le HDR est activé,

- [F1 2019] : le jeu peut se bloquer de manière aléatoire sur le bureau,

- [Overwatch] : améliore la stabilité du jeu,

- Résout le problème d'installation du pilote sur la GeForce GTX 1650 colorée.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



THE GURU3D