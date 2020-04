La carte de test Radeon Instinct "Arcturus" de nouvelle génération d'AMD comprend 120 unités de contrôle.



AMD se prépare à lancer sa prochaine génération de GPU Radeon Instinct basés sur la nouvelle architecture CDNA conçue pour les déploiements d'entreprise. Grâce au populaire disjoncteur matériel _rogame (@_rogame), nous avons quelques informations sur la configuration du prochain GPU serveur Radeon Instinct MI100 "Arcturus".



Auparavant, nous avons obtenu le BIOS du GPU Arcturus qui montrait une configuration de 128 unités de calcul (UC), ce qui a donné lieu à 8 192 cœurs CDNA. Cette configuration avait une configuration spécifique d'horloge GPU 1334 MHz, une fréquence SoC de 1091 MHz et une vitesse de mémoire de 1000 MHz. Cependant, il y avait une autre carte de test GPU repérée qui présentait des spécifications un peu différentes.











La configuration signalée est un GPU Arcturus avec 120 CU, ce qui donne un nombre de cœurs CDNA de 7 680 cœurs. Ces cœurs tournent à des fréquences de 878 MHz pour l'horloge de base, l'horloge SoC de 750 MHz et une surprenante horloge de mémoire de 1200 MHz. Alors que le SoC et les horloges centrales sont inférieurs à ceux du rapport précédent, avec le nombre de CU, l'horloge de la mémoire augmente de 200 MHz. Il est important de noter qu'il ne s'agit que d'une carte de test/variation du MI100 et que les fréquences réelles doivent être différentes.



TWITTER (ROGAME)