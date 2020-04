AORUS nous propose un nouveau clavier Gamers : Le AORUS K1.







GIGABYTE présente le clavier de jeu mécanique AORUS K1 doté de commutateurs mécaniques CHERRY MX fiables. L'AORUS K1 utilise des interrupteurs à clé mécaniques CHERRY MX Red, un favori parmi les joueurs pour son retour tactile. Le rétroéclairage RVB par touche AORUS K1 est entièrement personnalisable à l'aide du logiciel GIGABYTE RGB Fusion 2.0.



Le clavier comprend également des touches multimédias à la volée et un contrôle du rétroéclairage. Les autres caractéristiques du clavier incluent une mémoire intégrée pour enregistrer les profils et les configurations et une capacité anti-fantôme à gamme complète.











Interrupteurs mécaniques CHERRY MX



L'AORUS K1 est équipé de l'interrupteur à clé rouge de jeu mécanique CHERRY MX testé et éprouvé. Le commutateur présente des caractéristiques de commutation linéaire, une force de fonctionnement de 45 cN et une course d'actionnement de 2 mm. Les commutateurs CHERRY MX de haute qualité offrent une durée de vie de plus de 100 millions de touches, ce qui en fait un choix idéal pour les joueurs.



GIGABYTE RGB Fusion 2.0



Accédez à 16,7 millions d'options de couleurs personnalisables et à de nombreux effets d'éclairage qui peuvent être synchronisés avec d'autres appareils AORUS.



Clavier de jeu ultime



L'AORUS K1 est disponible avec une longueur de 440 mm, une largeur de 130 mm et une hauteur de 40 mm. Le clavier a une conception d'interrupteur à clé à matrice anti-fantômes permettant plusieurs frappes de touches à la fois. Il dispose de touches multimédia et de contrôle du rétroéclairage à la portée de l'utilisateur. Le câble tressé de 2 mètres de long du clavier peut être acheminé de trois manières différentes.



Aucune information sur les prix et la disponibilité à ce jour.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



GIGABYTE/AORUS