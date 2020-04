TECHPOWERUP nous propose le test du : ID-Cooling SE 234 ARGB.



ID-Cooling a bien fait de s'imposer dans l'espace de refroidissement de bricolage pour PC, qui est au plus haut niveau et montre qu'ils n'ont aucun problème à s'adapter aux besoins du marché avec des versions de produits régulières chaque année depuis 2013.



Offrant une pléthore de des refroidisseurs de liquide et d'air ainsi que des ventilateurs, de la pâte thermique, et plus encore, ils ont assuré une position solide à partir de laquelle ils peuvent aller de pair avec les plus grands noms de l'industrie. Avec une volonté de réussir et un portefeuille de produits solides, ID-Cooling continue de faire preuve d'une grande ténacité sur un marché hautement concurrentiel.







Dans la revue d'aujourd'hui, je regarde le SE 234 ARGB d'ID-Cooling, qui est un refroidisseur à tour unique et à ventilateur unique avec quatre caloducs et une cote TDP de 200 watts. La conception de base est familière à beaucoup car c'est la conception de dissipateur thermique la plus courante sur le marché.Cependant, selon ID-Cooling, ses performances devraient être supérieures à ce que nous avions initialement prévu. Cela étant dit, il est temps de voir si cette affirmation est véridique, alors examinons de plus près le SE 234 ARGB.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP