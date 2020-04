AMD lance le déploiement du micrologiciel du BIOS AGESA 1.0.0.5.



De nouveaux processeurs seront bientôt disponibles, Ryzen 3 3100 et 3300X, ils auront probablement besoin d'une mise à jour du micrologiciel car tout à coup, une poignée de cartes mères X570 affichent une mise à jour du BIOS, avec la révision du micrologiciel 1.0.0.5.







MSI semble être le premier à abandonner la nouvelle mise à jour du BIOS AGESA 1.0.0.5.



ComboAM4 1.0.0.5 n'est actuellement disponible que chez MSI pour les modèles suivants :



- B450M-A Pro MAX,

- B450M Pro-VDH MAX,

- B450M Pro-M2 MAX,

- B450M Mortar MAX,

- B450-A Pro MAX,

- B450 Tomahawk MAX,

- B450 Gaming Plus MAX.



Un BIOS non officiel et donc bêta-test est disponible pour les rapports Hardwareluxx MEG X570 Ace et MEG X570 Godlike. À première vue, MSI teste ses cartes mères B450 avant d'étendre la mise à jour à d'autres modèles.



La liste des modifications est cependant minime :



- Mise à jour AMD AGESA ComboAm4PI 1.0.0.5,

- Correction du problème de perte audio HDMI lors de l'utilisation de la carte vga AMD RX570.



Vous pouvez trouver et télécharger les mises à jour du firmware sur les pages de support MSU correspondantes.



THE GURU3D