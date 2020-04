BLUE nous propose un nouveau microphone : Le Microphones Yeti Blackout.



Le micro USB ultime pour l'enregistrement professionnel



Créez des enregistrements incomparables avec votre ordinateur et les microphones USB de la famille Yeti, les best-sellers de Blue. Grâce à notre technologie exclusive à triple capsule, les microphones Yeti produisent avec une facilité légendaire d'impeccables enregistrements de qualité studio.



Et quatre réglages de directivité offrent une incroyable flexibilité afin d'enregistrer des voix, de la musique, des podcasts, du son pour la vidéo, des interviews ou même des conférences de cryptozoologie sans recourir à plusieurs microphones. Que vous enregistriez chez vous, en tournée ou dans l'Himalaya, le Yeti vous aide à constamment produire des enregistrements de qualité studio.







Le Yeti pour toute application



Du podcasting professionnel à l'enregistrement de musique, en passant par le gaming et même le son pour la vidéo, le Yeti amène vos projets aux sommets de la qualité studio.







ÉDITION ANNIVERSAIRE

CÉLÉBRER 10 ANS DE MICROPHONE USB YETI



Depuis 2009, des millions de musiciens, podcasteurs, YouTubers et streamers de jeux à travers le monde ont utilisé Yeti pour élever la voix, partager leurs histoires et créer du contenu incroyable. Dix ans plus tard, grâce au soutien de la communauté créative, Yeti est devenu le microphone USB n ° 1 au monde. Nous leur dédions cette édition limitée de 10 ans de Yeti anniversaire pour célébrer cette révolution de la création et du streaming. Voici les 10 prochaines années !



Contrôle total de l'enregistrement



Le Yeti dispose de commandes de studio pour le volume du casque, la sélection de directivité, la coupure instantanée du son et le gain du microphone – vous donnant le contrôle de tous les aspects du processus d'enregistrement. En cas de distorsion ou de larsen pendant l'enregistrement d'une source particulièrement puissante, comme le son assourdissant d'une avalanche, il suffit de régler la sensibilité du microphone avec la commande de gain. Ou pour faire une pause au milieu d'un podcast, utilisez le bouton de coupure instantanée du son.



Le microphone est équipé d'une prise mini-jack 3,5 millimètres pour casque qui vous permet d'écouter en temps réel ce que vous enregistrez, sans latence : vous n'entendrez plus les notes 3 secondes après les avoir jouées. Vous pouvez régler le volume de votre casque à l'aide de la commande située à l'avant du microphone.



La conception innovante facilite l'enregistrement



Le Yeti se laisse gentiment faire, vous pouvez le régler et le faire pivoter en fonction de la source sonore, ce qui optimise la qualité de votre son. Une fois l'angle désiré atteint, il suffit de serrer à la main ses molettes de réglage pour le maintenir en place.



Le Yeti est un microphone à capture latérale, donc vous obtiendrez la meilleure qualité sonore en lui faisant face. Le microphone peut également être rabattu pour un transport plus facile, ou complètement retiré de son socle pour un montage direct sur un pied de micro ou la suspension antichoc Radius II.



Mise en service sans problème



Branchez simplement le Yeti au port USB de votre ordinateur avec le câble USB inclus, étalonnez-le avec votre système d'exploitation, et vous êtes prêt à enregistrer… qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Le Yeti fonctionne sans pilote, tandis que le Yeti Pro fait appel à des pilotes faciles à installer, fournis par Blue.



Le Yeti est compatible avec Windows 8 (y compris 8.1), Windows 7, Windows Vista, Windows XP (édition familiale et édition professionnelle), et Mac OS X (10.4.11 ou supérieur) et nécessite un minimum de 64 Mo de RAM*.



Le microphone USB Yeti est couvert par une garantie limitée de deux ans.



Enregistrez rapidement



Qui veut perdre du temps en apprentissage ? Le Yeti Pro a été conçu pour travailler de façon pratique, sans souci. Installez-le en quelques secondes sur le socle de table fourni ou montez-le directement sur un pied de micro. Réglez le gain du microphone, la directivité, le volume du casque, ou coupez/rétablissez le son avec des commandes faciles d'accès. Et enregistrez en tout confort avec la capture latérale du Yeti Pro : il suffit pour avoir un son pro de parler, de chanter ou de jouer sur le côté du micro qui porte le logo Blue.



Voici les principales caractéristiques :



- Le meilleur microphone USB professionnel,

- Jeu de trois capsules – trois capsules électrostatiques permettent d'enregistrer dans quasiment toutes les situations,

- Choix entre plusieurs types de directivité – cardioïde, bidirectionnel, omnidirectionnel et stéréo,

- Commande de gain, bouton de coupure du son, sortie casque sans latence,

- Design unique, orientable,

- Plug and play – compatible Mac et PC,

- Parfait pour le chant, les instruments de musique, les podcasts, les voix off, les interviews, le gaming, les enregistrements sur site, les téléconférences et autres.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible dans les sites E-Commerces d'ici une quinzaine de jours environ.



Le prix sera de : 164.90 euros.



