NVIDIA RTX Voice modifié pour fonctionner sur des GPU GeForce non RTX.



NVIDIA a fait la une des journaux avec la sortie de son logiciel gratuit RTX Voice, qui permet à vos applications de communication de supprimer le bruit de calcul en tirant parti de l'IA. Le logiciel est très efficace dans ce qu'il fait, mais nécessite un GPU GeForce RTX 20.



David Lake, un passionné de PC, sur Guru3D Forums n'est pas d'accord. Avec des modifications assez faciles de la charge utile de son installateur, Lake a pu supprimer sa porte de configuration système requise, et l'installer sur sa machine avec une carte graphique TITAN V, et a constaté que le logiciel fonctionnait comme prévu.







Notre premier réflexe a été de souligner que le TITAN V basé sur "Volta" dispose de cœurs de tenseurs et possède des capacités d'intelligence artificielle, jusqu'à ce que nous trouvions des dizaines d'utilisateurs sur les forums Guru3D, Reddit et Twitter affirmant que le mod obtient RTX Voice pour travailler sur leur GTX 16-series, "Pascal", "Maxwell" et même le matériel "Fermi" plus ancien.



Donc, selon toute vraisemblance, RTX Voice utilise un chemin de code GPGPU basé sur CUDA, plutôt que quelque chose de fantaisiste tirant parti des cœurs de tenseurs.



Trouvez des instructions sur la façon de modifier le programme d'installation de RTX Voice dans le fil de discussion Guru3D Forums ICI.



TECHPOWERUP