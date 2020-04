Patriot Memory annonce la disponibilité d'un SSD externe PXD M.2 PCIe Type-C.



PATRIOT, leader mondial de la mémoire de performance, des SSD, des périphériques de jeu et des solutions de stockage flash, est aujourd'hui fier d'annoncer le lancement du SSD externe PATRIOT PXD M.2 PCIe Type-C, la prochaine génération de solutions de stockage portables.



Doté du dernier contrôleur de la série de contrôleurs PCIe Gen3 x4, d'une vitesse de bus jusqu'à 10 Gbit/s et de la dernière interface USB 3.2 Type-C, le PXD est disponible dans des capacités allant de 512 Go à 2 To. À seulement 4,05 "(L) x 1,24" (L) x 0,38 "(H) et léger à 1,23 oz, le PXD est la solution parfaite pour ceux qui ont besoin d'un grand stockage ultra-rapide dans un design compact.







Le stockage externe a été en proie à des problèmes de performances, ce qui rend les disques durs externes et les lecteurs flash traditionnels pratiquement inutilisables pour les transferts de données volumineux. Les producteurs de contenu vidéo et les professionnels de l'informatique exigent des solutions de stockage plus rapides et plus efficaces.



Le SSD externe PATRIOT PXD M.2 PCIe Type-C comble le fossé entre les SSD internes et externes en combinant le dernier contrôleur PCIe Gen3 x4 avec l'interface USB 3.2 pour créer le meilleur lecteur externe pour les professionnels des médias. Le PXD est protégé par un châssis en aluminium de qualité industrielle offrant une durabilité supplémentaire et prend en charge le transfert SuperSpeed USB 10 Gpbs sur l'interface USB 3.2 Type-C.







"Les marques de stockage cherchent toujours à améliorer leurs produits au niveau des spécifications et négligent souvent la compatibilité et l'expérience utilisateur. Le PXD apporte l'équilibre parfait entre tous. Plus important encore, le PXD est fait pour tout utilisateur, y compris les PC de bureau, les ordinateurs portables, MacBook et joueurs sur console. " a déclaré Roger Shinmoto, le vice-président de PATRIOT.



Pour maximiser la compatibilité avec les derniers PC/ordinateurs portables et MacBook, le PXD est fourni avec des câbles de type C à type A et de type C à type C pour une compatibilité maximale. Le lecteur est enveloppé sous un châssis en aluminium élégant et super robuste de taille de lecteur USB avec un matériau d'absorption des chocs pour une excellente protection et durabilité.







Un besoin commun de consoles de jeux, telles que la PlayStation 4 et la Xbox One X, est plus de stockage. Le PXD offre aux joueurs sur console une extension de stockage rapide qui peut offrir des performances de lecture et d'écriture séquentielles inégalées, garantissant des charges de jeu plus rapides et un jeu plus fluide lorsque les jeux sont installés sur le disque. Soutenu par la garantie de 3 ans de PATRIOT et le support client, le PXD est l'option idéale pour tous les utilisateurs de PC/Mac et les joueurs de console qui recherchent une capacité énorme, une excellente fiabilité et des solutions de stockage à haute vitesse.



Caractéristiques du disque SSD externe PXD M.2 PCIe Type-C



- Dernier contrôleur PCIe Gen3x4,

- Vitesse du bus jusqu'à 10 Gbit/s,

- Dernière interface USB 3.2 Type-C,

- Conception de corps en aluminium solide,

- Léger : 1,23 oz/35 g,

- Température de fonctionnement : 0 ~ 70° C,

- Consommation électrique : Complète : 2,5 W S4 : 0,06 W,

- Câble de type C à type C, de type C à type A inclus,

- Lecture séquentielle (ATTO) : jusqu'à 1 000 Mo/s,

- Écriture séquentielle (ATTO) : jusqu'à 1000 Mo/s,

- Lecture séquentielle (CDM) : jusqu'à 1 000 Mo/s,

- Écriture séquentielle (CDM) : jusqu'à 1 000 Mo/s,

- Système d'exploitation pris en charge : Windows 10, Mac OS 10.13.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP