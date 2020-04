MAD CATZ nous propose deux nouveaux casques Gamers : Le F.R.E.Q.2 et F.R.E.Q.4.



Les F.R.E.Q.2 et F.R.E.Q.4 sont conçues pour fournir une qualité sonore de qualité professionnelle et un confort inégalé, offrant aux joueurs une expérience audio immersive sans pareille. Le lancement des nouveaux casques marque la première étape d'un plan visant à intégrer la conception emblématique de Mad Catz dans une large gamme de solutions audio de jeu parmi les meilleures de leur catégorie, conçues pour soutenir la croissance continue de la catégorie audio de jeu.











Alimenté pour une nouvelle génération de jeux, le F.R.E.Q.2 est conçu pour le confort et réglé pour les jeux. Que ce soit un joueur compétitif cherchant à percer dans la scène e-sport ou un joueur de tous les jours, le F.R.E.Q. 2 a été conçu pour le joueur.



Des haut-parleurs en néodyme de 40 mm réglés individuellement dénichent tous les détails audio, offrant une scène sonore inégalée, vous permettant de localiser facilement vos coéquipiers et les mouvements ennemis. Avec une simple connexion de 3,5 mm, le F.R.E.Q.2 est compatible avec une gamme de formats, y compris PC, Mac, PS4, Xbox One ainsi que les appareils mobiles et intelligents.



Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour ceux qui souhaitent faire passer l'audio de leur jeu au niveau supérieur, le F.R.E.Q.4 est le casque idéal de choix. Complet avec un son surround 7.1 virtuel, le F.R.E.Q.4 offre un paysage sonore encore plus grand, avec les haut-parleurs néodyme de 50 mm de grande taille offrant une fidélité incroyable. Parfait pour les jeux compétitifs, le F.R.E.Q.4 dispose d'un microphone anti-bruit pour un son cristallin sans aucun bruit de fond, assurant une communication ciblée entre le joueur et ses coéquipiers.



De plus, le logiciel Mad Catz spécialement conçu (gratuit à télécharger) permet aux joueurs de configurer les niveaux audio tels que le volume du micro, le son surround et le taux d'échantillonnage audio, ainsi que de programmer l'éclairage Chameleon RGB, baignant l'environnement de jeu en couleur et garanti faire tourner les têtes!



Les F.R.E.Q.2 et F.R.E.Q.4 sont livrés avec des oreillettes en mousse à mémoire de forme en polyuréthane qui offrent un confort exceptionnel pour un gameplay à long terme. Le bandeau de suspension s'adapte parfaitement à n'importe quelle tête, s'ajustant automatiquement à la taille, tandis que le microphone entièrement rétractable peut être parfaitement dissimulé dans le corps du casque pour un son sans tracas. Le F.R.E.Q. La série offre tout ce dont un joueur pourrait avoir besoin sur le champ de bataille.



F.R.E.Q.2 et F.R.E.Q.4 sont disponibles à partir de la fin du Premier Trimestre 2020.



La disponibilité des casques peut varier selon la région.



- Pour plus d'informations sur le F.R.E.Q.2, Cliquez ICI.

- Pour plus d'informations sur le F.R.E.Q.4, Cliquez ICI.



MAD CATZ