Exigences Microsoft Flight Simulator répertoriées !



Le simulateur de vol de Microsoft, un jeu à venir conçu pour apporter des scénarios réels de pilotage d'un avion, vient d'obtenir une liste des exigences système nécessaires pour exécuter un jeu. Pour jouer avec Flight Simulator, vous auriez au moins besoin d'un processeur quad-core comme AMD Ryzen 3 1200 ou d'un système équipé Intel Core i5-4460, ainsi que 8 Go de RAM.



Pour les graphiques, vous auriez besoin d'un GPU avec au moins 2 Go de VRAM, où l'exigence est soit le GPU AMD Radeon RX 570 ou NVIDIA GeForce GTX 770. Une autre observation intéressante est l'exigence de 150 Go d'espace disque, ce qui signifie que ce jeu sera assez gros. La connexion Internet doit être d'au moins 5 Mbps, et lorsque vous augmentez la résolution et les graphiques, vous aurez besoin d'une connexion plus rapide. Vous pouvez consulter l'intégralité du tableau ci-dessous.







La nécessité d'une connexion incrémentielle plus rapide vient d'une des raisons: le streaming adaptatif. Le jeu est magnifique, et si vous souhaitez jouer avec la plus haute qualité, des parties du jeu seront rendues dans le cloud.







Ici vous pouvez voir une séquence du jeu Flight Simulator en action : Cliquez ICI.



