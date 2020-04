EVGA déploie la carte graphique GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming.



EVGA a annoncé la disponibilité de la carte graphique GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming (modèle: 11G-P4-2389-KR).



Cette carte graphique de segment amateur est livrée avec une préparation pour le refroidissement par eau, avec un waterblock à couverture complète EVGA Hydro Copper monté en usine.











Le bloc est en cuivre nickelé, avec un dessus en acrylique transparent et des ornements en métal brossé le long du dessus. Le haut est parsemé de LED RGB La carte, étonnamment, n'est pas overclockée en usine, avec sa fréquence GPU Boost réglée à 1545 MHz et sa mémoire à 14 Gbps, probablement pour vous permettre de vous amuser. Une plaque arrière en métal est incluse avec la carte.



Disponible dès maintenant sur la boutique en ligne EVGA, le RTX 2080 Ti XC Hydro Copper est au prix de 1 449 $ US.



TECHPOWERUP