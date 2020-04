Fuite de la gamme de cartes mères GIGABYTE AORUS Z490, préparation PCIe Gen 4 incluse.



Voici quelques-unes des premières photos de la gamme de cartes mères LGA1200 de la série AORUS Gaming de GIGABYTE basées sur le chipset Intel Z490. La plus grande caractéristique de certaines de ces cartes est la compatibilité ascendante pour PCI-Express gen 4.0 sur les processeurs Core "Rocket Lake" de 11e génération.



Ces cartes n'exécuteront pas PCIe gen 4.0 avec un processeur «Comet Lake» en place, mais disposeront plutôt de toute la préparation physique et électrique pour activer PCIe gen 4.0 lorsque des processeurs avec des complexes racine gen 4.0 sortent sur ce socket. Il s'agit notamment des emplacements qui répondent aux exigences de la génération 4.0, des ré-pilotes classés génération 4.0, des commutateurs de voie, des emplacements M.2 NVMe et d'autres améliorations au niveau PCB pour prendre en charge l'intégrité du signal PCIe de génération 4.0.



















La gamme de cartes mères Z490 de GIGABYTE est vaste, avec 14 références, dont 8 font partie de la série AORUS Gaming très convoitée. Le Z490 Xtreme WaterForce est en tête du peloton, avec son monobloc CPU + VRM inclus, suivi de son jumeau refroidi par air, le Z490 Xtreme. L'AORUS Z490 Master est le suivant, avec une assise solide dans le segment des passionnés, grâce à ses solutions élaborées de CPU VRM et à son assemblage de dissipateur thermique pour PCB.



Cette carte est suivie de près par l'AORUS Z490 Ultra, avec une apparence similaire à Master, mais une solution VRM CPU atténuée. La série AORUS Z490 PRO se trouve au milieu de cette gamme, avec un ensemble de fonctionnalités assez bien doté. L'AORUS Z490 Elite est le point de départ de la gamme.



Il existe plusieurs autres modèles des gammes Gaming et Ultra Durable de GIGABYTE, répertoriés dans la diapositive de fonctionnalités ci-dessous.







VIDEOCARDZ