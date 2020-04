Razer annonce le tout nouveau Ultrabook de jeu Blade Stealth 13.



Razer, la première marque mondiale de style de vie pour les joueurs, a dévoilé aujourd'hui le tout nouveau Razer Blade Stealth 13, faisant passer le jeu Ultrabook au niveau supérieur. Le Blade Stealth 13 est le premier Ultrabook avec un écran de 13,3 pouces à 120 Hz, alimenté par le nouveau GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti et une variante plus rapide de 25 W du processeur Intel Core i7-1065G7. Le Blade Stealth 13 est également plus rapide, plus efficace clavier et mémoire LPDDR4X plus efficace, le tout dans le châssis en aluminium noir mat signature.







«Le Razer Blade Stealth 13 est l'Ultrabook le plus puissant au monde et nous venons de l'améliorer», a déclaré Brad Wildes, vice-président directeur de la Business Unit Systèmes de Razer. "Le nouveau Razer Blade Stealth 13 introduit la prochaine évolution du jeu ultraportable, offrant aux utilisateurs l'équilibre parfait entre plaisir et fonctionnalité."



Le tout nouveau Blade Stealth 13 dispose de l'écran 13,3 "le plus rapide au monde avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz - une fonctionnalité actuellement disponible uniquement sur le Blade Stealth 13. Le taux de rafraîchissement accru offre des visuels rapides mais nets, ce qui facilite la visualisation et le texte des cibles. L'écran offre une résolution de 1920x1080p et est fini avec un revêtement mat pour une meilleure réduction de l'éblouissement.



Pour les créateurs et les utilisateurs tactiles, le Blade Stealth 13 est également disponible avec un magnifique écran tactile 4K avec Gorilla Glass. Le panneau 4K est parfait pour éditer des photos et des vidéos dans des suites créatives ou regarder des films où que vous soyez.



Chaque Blade Stealth 13 couvre 100% de l'espace sRGB et est calibré sur mesure en usine pour garantir une expérience vivante et fidèle aux couleurs, que ce soit pour jouer, créer ou regarder. Flanquant les côtés de l'écran magnifiquement calibré sur mesure, des cadres ultra-minces de 4,9 mm surmontés d'une webcam HD avec un capteur IR pour un accès transparent via Windows Hello. La webcam HD est essentielle pour rester connecté avec la famille, prendre des réunions depuis le bureau à domicile ou organiser des cours sur de longues distances.







Le dernier Blade Stealth 13 est alimenté par le tout nouveau GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti avec 4 Go de mémoire GDDR6 et 1 024 cœurs NVIDIA CUDA, pour une augmentation jusqu'à 80% des performances par rapport à la GeForce GTX 1050. Le nouveau GPU permet aux joueurs pour profiter des derniers jeux de bataille royale sur un ordinateur portable de 13 pouces, une expérience uniquement possible sur le Blade Stealth 13. Associé à la technologie NVIDIA Optimus, le Blade Stealth 13 est optimisé pour fournir des performances lorsque vous le souhaitez et une batterie lorsque vous en avez besoin.



Le nouveau GPU est associé à une variante de 25 W du processeur quadricœur Intel Core i7-1065G7H avec des vitesses d'horloge allant jusqu'à 3,90 GHz GHz lors de l'utilisation de la technologie Intel Turbo Boost. Le processeur de 25 W est une avancée significative par rapport à la variante standard de 15 W et permet des vitesses d'horloge de boost prolongées plus longues. L'augmentation de la puissance combinée à la vitesse de boost soutenue plus longue signifie des images plus élevées, des rendus plus rapides et moins de temps d'arrêt.



Pour ceux qui ont besoin de performances maximales, le Blade Stealth 13 est doté d'un port USB-C Thunderbolt 3, une technologie exclusive Intel, permettant un transfert de données rapide et une action plug and play transparente avec un Razer Core X eGPU (vendu séparément). L'ajout du Core X eGPU permet aux utilisateurs de coupler presque tous les GPU avec le Blade Stealth 13 et la GeForce GTX 1650 Ti pour une fonctionnalité double GPU lors du traitement d'un rendu intense ou de la modélisation de charges de travail.







Le Blade Stealth 13 a été mis à jour avec un nouveau clavier doté d'une touche Maj droite pleine grandeur et de touches directionnelles à mi-hauteur pour une expérience de frappe plus rapide et plus efficace. Équipé d'un rétroéclairage Razer Chroma RGB à zone unique, le clavier peut être personnalisé pour correspondre à l'une des 16,8 millions de couleurs et aux effets d'éclairage uniques disponibles dans Razer Synapse 3.



En plus du nouveau clavier, le Blade Stealth 13 dispose d'un nouveau kit de 16 Go de mémoire LPDDR4X capable de 3733 MHz tout en étant plus économe en énergie. La nouvelle mémoire intégrée signifie que les applications gourmandes en CPU, telles que les jeux ou la retouche photo, bénéficieront de gains de performances notables tout en ne surchargeant pas la batterie.



Le Blade Stealth 13 reste l'ordinateur portable de jeu le plus compact au monde disponible aujourd'hui, mesurant seulement 60 "x 11,9" x 8,27 "et seulement 3,1 livres, tout en emballant le punch d'un ordinateur portable de jeu de taille normale.



Le tout nouveau Razer Blade Stealth 13 débutera à 1 999,99 € et sera disponible le 21 avril sur Razer.com et par le biais de détaillants sélectionnés aux États-Unis et au Canada.



Le Razer Blade Stealth 13 arrivera bientôt en Europe, en Chine, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.



