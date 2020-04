Intel confirme le lancement de "Tiger Lake" mi-2020.



Intel a publié plus tôt aujourd'hui ses résultats financiers du Premier Trimestre 2020. Dans son diaporama, la société a illustré de nombreux faits et chiffres détaillés dans son communiqué de résultats, mais un élément a attiré notre attention: une diapositive confirme que la société prévoit de lancer son processeur client "Tiger Lake" d'ici le milieu de l'année (nous le ferions lieu entre juin et août 2020.



Intel est assez ambitieux à propos de "Tiger Lake", car il forme la microarchitecture derrière ses processeurs mobiles Core de 11e génération les plus avancés. Une diapositive d'un investisseur de novembre 2019 détaille les principaux objectifs de conception. "Tiger Lake "implémente la nouvelle conception de processeur Intel" Willow Cove "qui succède aux cœurs" Sunny Cove "présents dans ses processeurs" Ice Lake ".











"Willow Cove" voit une nouvelle conception de cache, la mise en œuvre de nouvelles optimisations de transistor à partir du processus de fabrication de silicium 10 nm + d'Intel et de nouvelles fonctionnalités de sécurité. Outre les cœurs de processeur "Willow Cove", "Tiger Lake" voit les débuts sur le marché de l'ambitieuse architecture graphique Xe de l'entreprise comme sa solution iGPU.



La puce prendra également en charge les E/S de nouvelle génération. Nous espérons qu'Intel pourra augmenter le nombre de cœurs de processeur avec "Tiger Lake". La société a été forcée de puiser dans «Comet Lake» pour ses marchés de 15 W et 45 W en raison de leur nombre de cœurs plus élevé, malgré un cœur de processeur et une architecture iGPU plus anciens que «Ice Lake». Dans la même diapositive, Intel mentionne qu'elle a commencé à échantillonner la gamme de processeurs d'entreprise "Ice Lake-SP" à nombre de cœurs élevé.



