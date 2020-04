AMD FX-8350 poussé à 8,1 GHz via un overclocking extrême par Der8auer.



L'architecture Bulldozer d'AMD est une quantité bien connue à l'heure actuelle, et semble à cheval entre la répugnance et l'amour entre les passionnés de technologie. Lent et gourmand en énergie par rapport aux options d'Intel, il rappelle une époque où les rôles étaient inversés et AMD cherchait à compenser les déficiences architecturales (et les décisions de conception architecturale qui peuvent être déclarées erronées ou en avance sur leur temps) via une augmentation vitesses d'horloge. Quoi que vous regardiez ces processeurs Bulldozer, le fait est qu'ils restent parmi les meilleurs overclockers de tous les temps - du moins en ce qui concerne les fréquences de fonctionnement maximales, en particulier à des valeurs vCore absolument brûlantes.







Pour atteindre cette fréquence de fonctionnement, Der8auer a utilisé un contrôleur Elmor EVC2 et une puce de diagnostic, qui, connectés à une zone de broche généralement peu peuplée de la carte mère ASUS 970 PRO GAMING/AURA, lui ont permis de lire tout ce qui passait par les circuits VRM de la carte mère. et effectuez des réglages manuels. La mémoire DDR3 Corsair Vengeance 2 666 MHz a également été utilisée dans le système. Un accident s'est produit en cours de route, cependant : lors du retrait du refroidisseur d'origine AMD de la carte mère, le processeur est resté attaché au refroidisseur, ce qui a entraîné des broches tordues (cris d'horreur). Heureusement, les choses ont été corrigées avec un tournevis - laissez cela servir d'avertissement, d'alerte et de conseil, si cela vous arrivait.



Pour la vidéo de cette overclocking, Cliquez ICI.



Quoi qu'il en soit, l'AMD FX-8350 a atteint une vitesse de 8 127 MHz avec un vCore de 1 920, ce qui est une tension absolument incroyable pour un processeur de 32 nm. Fonctionnant à 7 500 MHz pour une référence de performances monocœur, le processeur tirait 100 W de puissance - pour qu'un seul cœur fonctionne à cette vitesse, pensez-vous. Malgré cela, l'AMD FX-8350 n'a obtenu qu'un score monocœur de 172 points - à titre de comparaison, le Ryzen 5 2600X à six cœurs d'AMD, fonctionnant à des horloges de base de 3,6 GHz avec tous les cœurs activés, atteint 176 points dans le même référentiel.



TECHPOWERUP