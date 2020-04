AMD nous propose : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.4.2 Highlights.



AMD a publié aujourd'hui une mise à jour de son logiciel Radeon Adrenalin 2020, dans la soi-disant édition 20.4.2. La nouvelle révision du pilote apporte un tas de fonctionnalités et d'améliorations qui corrigent de nombreux problèmes rencontrés par les utilisateurs.



AMD prend désormais en charge des titres tels que Gears Tactics et Predator : Hunting Grounds.







Certaines des corrections sont importantes pour les cartes RX Vega comme le résolveur de blocage du système ou l'écran noir lors de l'exécution de Folding @ Home tout en exécutant une application utilisant l'accélération matérielle du contenu vidéo. D'autres incluent un correctif pour un plantage ou un blocage du système qui peut être rencontré lors de l'utilisation du navigateur Edge pour lire le contenu Netflix.



Support pour :



- Gears Tactics,

- Predator : Hunting Grounds.



Problèmes résolus



- Les produits graphiques de la série Radeon RX Vega peuvent rencontrer un blocage du système ou un écran noir lors de l'exécution de Folding @ Home tout en exécutant une application utilisant l'accélération matérielle du contenu vidéo.

- Un blocage ou un blocage du système peut survenir lors de l'utilisation du navigateur Edge pour lire le contenu Netflix.

- XSplit peut rencontrer un blocage ou un blocage d'application lors de l'exécution d'un changement de scène.

- Un bégaiement mineur peut se produire lors de l'exécution d'un changement de tâche avec une superposition de mesures de performances ouverte dans certains jeux.

- Overwatch peut subir un crash intermittent lors de l'entrée dans un jeu ou lors de sessions de jeu prolongées.

- Les configurations système des produits graphiques de la série Radeon RX 5700 peuvent subir par intermittence une perte d'affichage ou un écran noir pendant les jeux ou sur un ordinateur de bureau avec un nombre limité d'écrans.

- Le logiciel Radeon peut rencontrer un crash d'application lors de la lecture de jeux avec des caractères non alphanumériques dans le titre du jeu.

- Les produits graphiques de la série Radeon RX Vega peuvent rencontrer un blocage d'application avec Microsoft Teams lorsque l'accélération matérielle est activée.

- Un message d'erreur «Impossible d'obtenir les exigences» peut se produire par intermittence lors de l'affichage de l'onglet Conseiller de mise à niveau dans Radeon Software.

- Les produits graphiques de la série Radeon RX Vega peuvent subir un plantage du système ou un TDR lors de la lecture de jeux avec Instant Replay ou Record Desktop activé.

- Résolution d'un problème d'installation où l'erreur 1603 pouvait se produire lorsqu'une condition préalable à l'installation de Visual C ++ n'était pas correctement détectée comme étant installée.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



AMD